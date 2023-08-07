Ankara Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme tankeri dağıtımını sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangınlara hızlı müdahale edilebilmesi, oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçilebilmesi amacıyla hem merkez ve çevre ilçelerde hem de rekreasyon alanlarında 3,5 tonluk toplam 546 adet yangın söndürme tankeri dağıttı. İtfaiye Daire Başkanlığı; kırsal mahallelerden gelen taleplere göre yangın söndürme tankeri dağıtımına ve kullanma eğitimlerine devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangına hızlı müdahale edilebilmesi, oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla özellikle Başkentin kırsal mahallelerine ‘yangın söndürme tankeri’ dağıtımına devam ediyor.

Ankara İtfaiyesi, merkez ilçelerdeki itfaiye istasyonlarına çok uzak olan mahallelerdeki ekili, ormanlık ya da fidanlık gibi alanlarda özellikle yaz aylarında çıkan yangınlara müdahale için yangın söndürme tankeri gönderiyor. Tankerler; mahallelerden gelen talep sonrası muhtarlara ve belirlenen vatandaşlara yangın söndürme eğitimi verildikten sonra teslim ediliyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı, bugüne kadar merkez ve çevre ilçelerin yanı sıra rekreasyon alanlarına 3,5 tonluk toplam 546 adet su tankeri teslim etti.

“YANGINLARDA CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİREBİLMEK İÇİN SU TANKERİ DAĞITTIK”

Kırsal kesimlerde çıkan yangınlara anında müdahale edilebilmesi amacıyla yangın söndürme tankeri gönderdiklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Genel Koordinatörü Levent Çeri, “İtfaiye Daire Başkanlığımız 46 istasyonunda 7/24 Ankara hizmet etmektedir. Can ve mal kaybını en aza indirebilmek için ilçelerdeki istasyonlarımıza uzak olan, ekili alanları olan köylerimize 3,5 tonluk yüksek basınçlı ilk müdahale araçları tasarladık. Muhtarlarımıza ve köy sakinlerinden oluşmuş gönüllü kırsal itfaiyecilere eğitimler verdik ve çok güzel dönüşler aldık” dedi. Çeri, şöyle devam etti:

“Amacımız, ilçe merkezlerimizdeki itfaiye istasyonlarımıza uzak kırsal alanlardaki can ve mal kaybını aza indirmekti. Ekili alan, anız, orman bölgelerine de verdik. Amacımız en az zararla yangını sonlandırmak. Şu anda 546 noktada tankerlerimiz mevcut… Özellikle yoğun sıcaklığın yaşandığı şu dönemlerde bu tankerlerin ilk müdahaledeki faydasını görüyoruz. Peyderpey alımlar yapıp talep olan köylerimizde dağıtımlara devam ediyoruz.”

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Kırsal kesimlerde çıkan yangınlarda ilk müdahaleyi yapmak için eğitimler alan mahalle muhtarları hizmetten dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederken memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ali Arıkan (Etimesgut Yukarı Yurtçu Mahalle Muhtarı): “İtfaiye Tankeri için Ankara Büyükşehir Belediyesine başvuru yapmıştım. Başvurumuzdan kısa bir süre sonra bize teslim ettiler. Teşekkür ediyorum.”

-Hayrettin Şengül (Etimesgut Yapracık Mahalle Muhtarı): “Ankara Büyükşehir Belediyesine yangın söndürme tankeri için dilekçe verdik. Kısa bir süre içinde tankerimiz geldi daha sonra bizlere eğitim verdiler. Tankerimiz hazır bir şekilde bekliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-MuratKaderoğlu (Çubuk Meşeli Mahalle Muhtarı): “Ankara Büyükşehir Belediyesinden kullanmak için eğitimini almış olduğumuz tankerimiz hazır bir şekilde bekliyor. Başkanımız Mansur Yavaş’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

-Emrah Karakuş (Çubuk Kösrelik Mahalle Muhtarı): “Ankara Büyükşehir Belediyesi köyümüze kullanmamız için su tankeri gönderdi. Daha önce böyle hizmetler görmedik. Mahallemizde çıkan yangına bu tankerle müdahale edebiliyoruz. Hizmetlerinden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”