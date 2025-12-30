Ankara Büyükşehir Belediyesi yılbaşı gecesine hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent’te vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Belediye’ye bağlı EGO, ASKİ ve Başkent 153 başta olmak üzere Fen İşleri, İtfaiye, Zabıta, Sosyal Hizmetler, Kent Estetiği ve Çevre Koruma Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler, yılbaşı gecesi boyunca 7/24 esasına göre görev yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent’te güvenli ve huzurlu bir yılbaşı gecesi geçirilmesi için tüm önlemleri aldı. ABB’nin hizmet birimleri yılbaşında da 24 saat görev başında olacak. Başkentliler 31 Aralık gecesi her türlü talep ve bildirim için Başkent 153 Çağrı Merkezi’ne ulaşabilecek. Olası acil durumlara anında müdahale için AKOM’da kriz masası oluşturulacak.

Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) oluşturulacak kriz masasında tüm birim temsilcileri hazır bulunacak ve olası acil durumlara hızlı bir şekilde müdahale edilecek.

ULAŞIMDA AKSAMA YOK

Yılbaşı gecesinde ulaşımın aksamaması için EGO Genel Müdürlüğü tarafından ek önlemler alındı. Metro seferleri saat 03.00’e kadar, otobüs seferleri ise ana hatlarda sabah saatlerine kadar saat başı olacak şekilde planladı. 48 metro ring güzergâhında 00.00–03.40 saatleri arasında 114 ilave servis devrede olacak.

AŞTİ ve ilçe terminallerinde yaşanabilecek yolcu yoğunluğuna karşı da ilave tedbirler alınırken, zabıta ekipleri özellikle gıda denetimleri başta olmak üzere vatandaşların sağlığı için sahada olacak.

ASKİ, ANFA, İTFAİYE… TÜM BİRİMLER TEYAKKUZDA

ABB, yeni yıl öncesi kutlamaların yapılacağı meydanlarda da temizlik çalışmalarını tamamladı. İtfaiye Daire Başkanlığı, yılbaşı tatili süresince meydana gelebilecek olaylara anında müdahale edebilmek amacıyla her zaman olduğu gibi görev başında olacak. ASKİ Genel Müdürlüğü, su ve kanalizasyon arızalarına hızlı müdahale için çalışmalarını yılbaşı tatili süresince de devam ettirecek. Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri ise olası kar ve buzlanmaya karşı teyakkuzda olacak. Yine Belediye güvenlik birimleri ve ANFA ekipleri de sorumluk alanlarındaki park ve meydanlarda 24 esasına göre görev yapacak.

Başkentliler, yılbaşı gecesi her türlü talep ve bildirim için Başkent 153 Çağrı Merkezi üzerinden Belediye’ye ulaşabilecek.