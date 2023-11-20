Ankara Büyükşehir Belediyesi Yüzde Yüz Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi'ne ev sahipliği yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğiyle Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında, “Yüzde Yüz Atatürk ve Cumhuriyet” karma sergisine ev sahipliği yaptı. Sanatçı Pınar Ayhan’ın Atatürk’ün en sevdiği türkülerini söylediği, Ressam Efgan Beyaz’ın ise canlı performans sergilediği sergi 22 Kasım 2023’e kadar Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde ziyaret açık olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğiyle düzenlenen karma sergisine ev sahipliği yaptı.

“Yüzde Yüz Atatürk ve Cumhuriyet” isimli serginin açılış törenine BelPa AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, Tohumluk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan ve çok sayıda davetli katıldı.

‘‘MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANIYORUZ’’

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında, Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde düzenlenen 100 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide, Tohumluk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sanatçı Pınar Ayhan, Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği türküleri seslendirirken, Ressam Efgan Beyaz canlı resim gösterisi ile Atatürk portresini çizdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anmaya devam edeceklerini dile getiren BelPa AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara şu ifadeleri kullandı:

‘‘Tohumluk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan’ın öncülüğünde 100. yılda 100 sanat eseri ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ü anıyoruz.’’ Serginin açılış konuşmasını yapan Tohumluk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sanatçı Pınar Ayhan ise; ‘‘100. yılda birbirinden değerli projeler yapmak istedik, imzamız olsun istedik 100. yılda… Bizler 100 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti’nin aslında ilk nesilleriyiz, bundan dolayı da çok şanslıyız. 100. yılda 100 kahraman projesi hazırladık. Atatürk’ün yanında yoldaş olan omuzdaş olan binlerce kahramanın yüzünü derledik, bugün burada bulunduğunuz sergide o çalışmalardan biridir. Yüzde 100 Atatürk ben dedim ki hepsi Atatürk olsun ama dediler ki başkanım daraltmayın, Atatürk demek tek onun siması demek değildir onun yüreği, onun zekâsı, onun devrimleridir. Yani biz Nutuk’tan esinlenelim dediler çok haklılarmış. Nefis eserler çıktı. İşte bugün bu eserleri ve onların sanatçılarını tanımak için buradasınız çok teşekkür ediyoruz hepsine’’ ifadesini kullandı.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları için düzenlenen sergide yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ressam Efgan Beyaz şu ifadeleri kullandı:

‘‘Cumhuriyet'imizin 100. yılında tüm sanatçılarımızın bir görevi vardı, bir borcu vardı. Böyle anlamlı günde 100 sanatçımızın eserinde ben de workshop olarak naçizane katkıda bulundum ayrıca resmimiz burada var ama ben de bir performans sanatçısı olarak da bu etkinlikte yer almayı, burada sanatçılarla ve izleyiciyle birlikte olmayı büyük bir keyifle yaşıyorum.’’

“Yüzde 100 Atatürk ve Cumhuriyet” isimli sergi 22 Kasım 2023 Çarşamba gününe kadar Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak.