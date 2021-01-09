Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde israfla mücadele tam gaz devam

Ankara Büyükşehir Belediyesi birimleri başta olmak üzere iştirakler de lüks araç satışlarını hızlandırdı.

Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İnşaat ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (PORTAŞ) de 1 adet lüks araç için 12 Ocak 2021 tarihinde ihaleye çıkacak.

LÜKS ARAÇLARIN SATIŞI DEVAM EDİYOR



Muhammen bedeli 487 bin 500 TL olan 2016 model bir adet lüks araç için 12 Ocak 2021 tarihinde saat 14.00’da kapalı zarf ve açık artırma usulüyle ihale düzenlenecek. İhale tarihinde satış işleminin olmaması halinde ihaleye 21 Ocak 2021 tarihinde ikinci kez yeniden çıkılacak.

PORTAŞ AYKOME Şube Ceyhun Atuf Kansu Caddesi İsmet Yamak İş Merkezi No: 110/11 Çankaya adresinde yapılacak olan ihale ABB TV ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

İlgilenenler, ihale şartnamesinin temini ve şartname bedeli için PORTAŞ Genel Müdürlük binasının yer aldığı Dikmen Caddesi Yeşilvadi Sokak, No:8/C Çankaya adresine başvuruda bulunabilecek. İhale ile ilgili çıkılan ihale duyurusu ve detaylarına ‘https://www.portas.com.tr/1-adet-arac-satis-ihalesi.html’ adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Büyükşehir Belediyesi lüks araç satışları kapsamında 13 Şubat 2020’de 3 adet lüks aracın ihale yoluyla satışından 2 milyon 101 bin TL, 19 Kasım 2020’de BELKA A.Ş’ye ait 4 aracın satışından 2 milyon 277 bin 500 TL, 7 Aralık 2020 tarihinde de ANFA’ya ait toplam 9 aracın satışından da 1 milyon 244 bin TL gelir elde etti.