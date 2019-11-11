Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 10 Kasım'da mevlit

Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de gerçekleşen resmi anma programlarının ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde ikindi namazı öncesinde okutulan mevlide Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yavaş, gazetecilerin sorularını da yanıtladı:

“Bu ülkeyi bize vatan yapanlara minnettarız. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve vatan savunmasında canını veren tüm şehitlerimiz için mevlit okutuyoruz. İnşallah insanlarımızın birliğine, beraberliğine vesile olacak. Allah kabul etsin."

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk ve şehitlerin ruhuna okutulan mevlit için geldiklerini belirten Başkentliler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Ümran Şen(46): “Bu gerçekten ulvi bir değer. Şimdiye kadar Atatürk için dualarımızı evlerimizde yaptık. Belediyenin bu hizmeti yapması çok güzel. Çok gururlandık. Yıllar sonra belediye böyle bir uygulama yaptı. Tebrik ediyoruz. Devamını bekliyoruz.”

-Gül Taşyürek(42): “Atatürk ölmedi ölmeyecek. Büyükşehir Belediyemize ve Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. Bize tekrardan insan olduğumuzu, bu ülkenin vatandaşı olduğumuzu hatırlattığı için minnettarım. Bu özel günde bize bunları yaşattığı için ayrıca çok mutluyum.”

-İmren Işık(41): “Bugünleri de gösterdi Rabbim. Çok sevinçliyiz. Atatürk’ümüzün mevlidi var diye geldik. Ne mutlu bize. Atatürk'ün ve şehitlerimizin ruhları şad olsun. İyi ki bize böyle güzel bir vatan bıraktılar. Mansur Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum.”

-Didem Öneş(45): “Ata'ma mevlit okutulduğu için buraya geldim. Dua etmek istedim. Çünkü bu vatanı, her şeyi ona borçluyuz. Bugün eğer bu dualar okunuyorsa Mustafa Kemal Atatürk sayesinde okunuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu şekilde mevlit okutarak onu anması beni çok mutlu etti. Çünkü zannedildiği gibi din sadece belli bir kesime ait değil.”

Atatürk ve vatan için şehit düşen tüm şehitlerin ruhuna okutulan mevlit sonrasında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.