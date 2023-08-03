Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 2 fabrika

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kahramankazan’da kurduğu ‘Sıfır Atık Yeşil Dönüşüm Tesisi’ ile plastik atıklar sulama borusuna; atık dallar ve ağaçlar pelete dönüştürülüyor. Sosyal medya hesaplarından tesislerle ilgili paylaşımda bulunan Mansur Yavaş, “Cumhuriyet'in Başkenti Ankara yalnızca ekonomik dönüşümün değil çevresel dönüşümün de bir parçası oluyor” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ve geri dönüşüm odaklı projeleriyle tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas AŞ tarafından Kahramankazan ilçesine kurulan Sıfır Atık Yeşil Dönüşüm Tesisi’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Tesis içerisindeki fabrikalardan birinde park ve bahçelerden toplanan atık plastikler geri dönüşümle damlama sulama borusuna diğerinde ise budanan ve derilen ağaçların parçaları ile odun atıkları yakacak olarak kullanılması amacıyla pelete dönüştürülüyor.

YAVAŞ: “ANKARA ÇEVRESEL DÖNÜŞÜMÜN BİR PARÇASI OLUYOR”

Sıfır Atık Yeşil Dönüşüm Tesisi’ni sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Kurduğumuz iki fabrikada (Sıfır Atık Yeşil Dönüşüm Tesisleri) plastik atıklar damlama sulama borusuna; atık dallar, yapraklar ve ağaçlar pelete dönüşüyor. Cumhuriyet'in Başkenti Ankara yalnızca ekonomik dönüşümün değil çevresel dönüşümün de bir parçası oluyor.”

HEM YEŞİL DÖNÜŞÜM HEM EKONOMİYE KATKI

1500 metrekare kapalı alan üzerine kurulan Sıfır Atık Yeşil Dönüşüm Tesisi’nde çevreci olması ile yanma süresi ve sağladığı enerji bakımından verimli yakıtlar arasında ön plana çıkan pelet üretimi gerçekleştiriliyor. Başkent genelinde budanan ve derilen ağaçların parçaları ile odun atıklarının toplanarak tesise getirilmesiyle başlayan dönüşüm süreci, parçaların öğütülüp toz talaş hâline getirilmesiyle devam ediyor. Talaşlar kurutulmasının ardından sıkıştırılarak pelet hâline getiriliyor.

Ankara’da ciddi bir atık sorunu olduğunu belirten BelPlas AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Bedir, tesisteki çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Ankara’da ciddi bir atık sorunu var. Atıkların bertaraf edilmesi ciddi bir sıkıntı… Belediyemizin atıklarını Sıfır Atık Yeşil Dönüşüm Projesi kapsamında ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burası bir pelet fabrikası… Belediyemiz tarafından güz aylarında ve bahar aylarında kesilen dallar, yapraklar ve bir afet anında yerinden sökülmüş ağaçlar burada pelet halini alıyor. Bunu da biz ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Böylece bir dönüşüm sağlıyoruz. Bertaraftı zor olan vahşi depolama ile halledilmeye çalışılan bir işi ekonomiye kazandırmak istedik. Mansur Başkan’ımız sağ olsun bize çok destek oldu. Önümüzü açtı ve cesaret verdi. Burası yoktan bu hâle geldi.”

TARIM ARAZİLERİNDE YAŞANAN VERİMSİZLİĞİN DE ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Tesiste aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından park ve bahçelerden toplanan atık plastikler geri dönüşümle damlama sulama borusu hâline getiriliyor. Üretilen damlama sulama boruları ücretsiz olarak çiftçilere dağıtılarak kırsal destek de sağlanıyor.

Üretilen damlama sulama borularının önemini de anlatan Bedir, şöyle devam etti:

“Plastik çevre için korkunç bir katliam. Bertaraftı da zor… Bu plastik atıkların çevreye zararından öte ekonomiye de kazandırılması düşüncesi ile böyle bir sistem kurduk. Burada belediyemizin plastik atıklarını topluyoruz. Toplanılan atıkları önce parçalıyoruz. Sonra granül hâle getiriyoruz. Daha sonra da damlama sulama borusu yapıyoruz. Vahşi sulama ile yapılan tarım arazilerinde yaşanan verimsizliğin önüne geçmek için kırsal kesimde tarımla uğraşan çiftçi kardeşlerimize damlama sulama borularını verip 2 yılda bir eskisini getirdiğinde yenisini götürecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Günlük 35 kilometrelik bir üretim kapasitemiz var. Burada da asıl amacımız sıfır atık projesine yardımcı olarak atıkların bertaraftı ile ilgili zor olan kısmı ekonomiye kazandırmak.”