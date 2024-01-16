Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 22 bin 567 emekliye 5 bin TL destek ödemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 22.567 emekli için bugüne kadar 5000 TL destek ödemesi gerçekleştirdi. Ayrıca emeklilerin Başkent Kartlarına her ay 400 TL et desteği ve 500 TL doğal gaz desteği yatırılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 500 TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 22 bin 567 emekli için bugüne kadar 5 bin TL destek ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ayrıca Ankaralı emeklilerin Başkent Kartlarına da 400 TL et ve 500 TL de doğal gaz desteği ödemesi de yatırıldı.