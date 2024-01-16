  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 22 bin 567 emekliye 5 bin TL destek ödemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 22 bin 567 emekliye 5 bin TL destek ödemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 22 bin 567 emekliye 5 bin TL destek ödemesi
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 22.567 emekli için bugüne kadar 5000 TL destek ödemesi gerçekleştirdi. Ayrıca emeklilerin Başkent Kartlarına her ay 400 TL et desteği ve 500 TL doğal gaz desteği yatırılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 500 TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 22 bin 567 emekli için bugüne kadar 5 bin TL destek ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ayrıca Ankaralı emeklilerin Başkent Kartlarına da 400 TL et ve 500 TL de doğal gaz desteği ödemesi de yatırıldı.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Lig'de ''iflas'' depremi: Kayserispor icradan satılıyor Süper Lig'de ''iflas'' depremi: Kayserispor icradan satılıyor Bu sefer vatandaş test etti: İşte Togg'un kış performansı Bu sefer vatandaş test etti: İşte Togg'un kış performansı En düşük emekli maaşı ve emekliye ek zam belli oldu En düşük emekli maaşı ve emekliye ek zam belli oldu Kayıp Alman kurdu öyle bir yerde bulundu ki... Film gibi olay! Kayıp Alman kurdu öyle bir yerde bulundu ki... Film gibi olay! İmamoğlu'na bir kumpas videosu daha İmamoğlu'na bir kumpas videosu daha Araç sahipleri dikkat! Bu mesleklere kasko indirimi var Araç sahipleri dikkat! Bu mesleklere kasko indirimi var Yağışlar İzmir'i yuttu; okullar tatil edildi! Yağışlar İzmir'i yuttu; okullar tatil edildi! Dolar, Euro ve altın zirvede Dolar, Euro ve altın zirvede +18'lik partiler düzenlenen Fergio House'a giriş ücreti ortaya çıktı +18'lik partiler düzenlenen Fergio House'a giriş ücreti ortaya çıktı Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez ''kira'' krizinin geldiği noktayı böyle açıkladı Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez ''kira'' krizinin geldiği noktayı böyle açıkladı