Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 39 bin 954 emekliye destek ödemesi

Zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, emeklilere olan desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi 10 bin TL maaş alan ve sosyal yardım alma şartları taşıyan 39 bin 954 emekliye on birinci kez 1500’er TL destek ödemesi gerçekleştirdi. Ayrıca 217 bin 819 aileye her ay sağlanan et desteği de 600 TL’ye çıkarıldı.

Zorlu ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi emekliye verdiği desteği çeşitlendirerek devam ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi, 10 bin TL maaş alan ve ekonomik zorluk yaşayan emekliklere on birinci kez destek ödemesi yaptı. ET DESTEĞİ 600 TL’YE ÇIKARILDI Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 10 bin TL maaş ile ekonomik zorluk çeken ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 39 bin 954 emekliye on birinci kez 1500’er TL’lik destek ödemesi gerçekleştirdi. Ayrıca 217 bin 819 aileye her ay sağlanan et desteği de 600 TL’ye çıkarıldı.