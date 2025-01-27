Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 4. Yarıyıl Çocuk Festivali

Ankara Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatiline giren öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 31 Ocak 2025- 1 Şubat 2025 tarihleri arasında ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde 4. Yarıyıl Çocuk Festivali düzenleyecek. Ücretsiz düzenlenecek festivalde Hacivat –Karagöz gösterisinden balon katlamaya, konserlerden kukla şova kadar pek çok etkinlik yer alacak.

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle hem eğleniyor hem de öğrenmeye devam ediyor. ÇOCUKLAR HEM EĞLENECEK HEM DE ÖĞRENECEK Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü geleneksel hale gelen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Yarıyıl Çocuk Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğe tüm çocuklar ücretsiz şekilde katılabilecek. 31 Ocak- 1 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek festival programı ise şöyle: 31 Ocak 2025:



11.00-11.15 SAYGI DURUŞU - İSTİKLAL MARŞI 11.15-11.30 HACİVAT-KARAGÖZ GÖSTERİSİ 11.30-12.20 SİHİRBAZ 12.20-13.10 BAY KÖFTE 13.10-14.00 KUKLA SHOW 14.35-15.25 BALON KATLAMA 1 Şubat 2025: 11.00-11.10 SAYGI DURUŞU - İSTİKLAL MARŞI 11.10-11.55 KUKLA SHOW 11.55-12.40 SİHİRBAZ 13.00-14.00 İNTERAKTİF ÇOCUK ŞARKILARI KONSERİ (MELİS MİLLİ-CAN EMRE UYGAN-DUYGU CİNEMRE) 14.00-14.45 BAY KÖFTE 14.45-15.30 BALON KATLAMA 15.30-15.45 HACİVAT-KARAGÖZ GÖSTERİSİ