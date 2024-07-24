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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 46 bin 25 çocuğa süt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 46 bin 25 çocuğa süt desteği
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentli minikler için sağladığı süt desteğini Başkent Kart’a taşıdı. Büyükşehirden sosyal destek alan 39 bin 874 ailenin kartına her bir çocuğu adına 200 lira süt desteği yatırıldı. 2 ila 5 yaş arasındaki çocukları kapsayan destekten 46 bin 25 çocuk faydalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çocukların gelişimine “Süt Desteği” ile katkı sağlamaya devam ediyor.

Sosyal desteklerini Başkent Kart aracılığıyla gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı büyümeleri için ailelere elden ulaştırdığı süt desteğini de Başkent Kart’a yatırmaya başladı.

“ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI BÜYÜMELERİ İÇİN…”

Süt desteğini 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla Başkent Kart aracılığıyla sağlamaya başladıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için ailelerimize ulaştırdığımız süt desteğini, Başkent Kart'a taşıdık. Belediyemizden sosyal destek alan 39 bin 874 ailenin 2-5 yaş aralığındaki 46 bin 25 çocuğu için, süt alımlarında kullanılmak üzere çocuk başı 200 TL ödeme yaptık” ifadelerini kullandı.

39 BİN 874 AİLENİN 46 BİN 25 ÇOCUĞU FAYDALANDI

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan süt desteğinden, 2024 yılının Temmuz ayında 39 bin 874 aile faydalandı. Ankara Büyükşehir Belediyesinden sosyal destek alan ailelerin 2 ila 5 yaş aralığındaki her bir çocuğunu kapsayan proje kapsamında, 46 bin 25 çocuk için 200 lira destek ödemesi yapıldı.  Kartlara yatırılan tutar sadece süt alımlarında kullanılabilecek ve aileler Başkent Kart sayesinde dilediği yerden süt alabilecek.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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