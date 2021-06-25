Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Partili isme tokat gibi yanıt

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ve Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı suçlayarak gündeme taşıdığı iddialara, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tokat gibi bir yanıt geldi.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, "Mansur Yavaş CHP belediyeciliğinin bütün hünerlerini sergiliyor Ankara'da" diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni "Ankara'yı yaklaşık 25.000.000.000.000 lira zarara uğratmakla" suçlamıştı.

Ancak gerçek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklamayla ortaya çıktı.

İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan o açıklama:

Nasıl kurulduğu ve kaynak aktarıldığı tüm kamuoyunca malum olan bir televizyon kanalında, ASKİ’nin aldığı sayaçlar başta olmak üzere yalan, kişilik haklarını ihlal eden, hakaret içerikli bilgilerle dolu açıklamalar yapılmıştır. Ne hazindir ki, millet iradesinin net duruşuna rağmen bu tekneye binmekte ısrar eden, bu yalanlara alet olan, lağım siyasetinin peşine takılma alışkanlığından kurtulamayan kişiler de Başkanımız ve kurumumuz hakkında ipe sapa gelmez iddialar ve hakaretamiz açıklamalar yaparak aslında kendilerini küçük duruma düşürmüşlerdir. Bu yayın ve bu yayından günler öncesinde sosyal medya üzerinden tezgâhlanmış iddiaların propagandasını yapmaya başlayan, yayın sırasında ve sonrasında da iftiralarını sürdüren kişiler hakkında hukuki süreç başlatılacaktır.

ASKİ tarafından yüksek fiyatla sayaç alındığı ve bu şekilde 24 milyon 314 bin 354 lira kamu zararına sebebiyet verildiği iddia edilmiştir. Program tarihi 22.06.2021’dir. 10.06.2021 tarihinde, kamu zararı olarak ifade edilen yaklaşık 24 milyonluk rakamın 7 milyondan fazlasını kapsayan 2. İhale 1. Kısım sayaç alımı, yönetim kurulu kararıyla iptal edilmiştir. Programdan 12 gün önce iptal edilen, EKAP üzerinden duyurulan, alım yapılmamış bir işte nasıl zarar oluştuğu müfteriler tarafından elbette cevaplanamayacaktır.

Sözde birinci ihalede ise aynı sayacı Manisa Belediyesi 169 TL’ye alırken, ASKİ 380 TL’ye almış gibi sunulmuştur. Manisa Belediyesinin aldığı sayaçlar mekanik; ASKİ’nin aldığı sayaçlar ise kartlı, ön ödemeli sayaçtır. Ayrıca ASKİ tarafından yapılan alımda montaj, işin fiyatına dâhildir. Manisa’nın yaptığı ihalede tesisata montaj için gereken rakor yokken Ankara’da fiyata dâhildir. Bu iki sayacın fiyatlarının kıyaslanması cahilce ve acınası bir durumdur.

İkinci ihale üçüncü kısımda ise Aydın’da 85.7 TL’ye alınan sayacın, Ankara ASKİ’de 125 TL’ye alındığı iddia edilmiştir. Aydın’da alınan hız esaslı, çok huzmeli mekanik sayaçtır. Buna karşılık Ankara’da alınan hacim esaslı (volümetrik), uzaktan okumaya uyumlu mekanik (Ölçme sistemi diğer sayaçlara göre tamamen farklı) bir sayaçtır. Aydın’da alınan, dar gövde olarak bilinen yaklaşık 700 gr’lık bir sayaçtır. Buna karşılık Ankara’da alınan, iri gövde %30 daha ağır yaklaşık 1.000 gr’lık bir sayaçtır. Aydın’da alınan sayaçta klasik mekanik sayaç numaratörü kullanılırken, Ankara’da alınan sayaçta uzaktan okumaya göre özel tasarlanmış, pulse ibreli numaratör kullanılmaktadır.

2003 yılında alınan kartlı sayaç fiyatı 134 dolardır. Bugün alınan kartlı sayacın fiyatı ise 42 dolardır. Bu fiyat farkına rağmen yeni alınan sayaçlar sağlık, maliyet ve ölçüm yapma becerisi olarak çok daha üstün teknik özelliklere sahiptir. Sayaçlara ait yazılımlar artık ASKİ tarafından firmadan alınmaktadır. Saha müdahale çalışmaları da idare personelleri eliyle yapılmakta, ihale edilmemektedir.

Çok acıdır o günkü koşullarda, daha az özellikle sayaçlar yüksek maliyetlere alınırken, firmaya ayrıca 66 dolar montaj ücreti ödenmiştir. Bu maliyet vatandaşa yansıtılmış, her aboneden sayaç bedeli olarak 150 dolar, montaj bedeli olarak 75 dolar olmak üzere 225 dolar alınmıştır.

Sonuç olarak;

Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın dediği gibi, “namuslu bir insan bir bildiği varsa dedikodu yapmaz, gider savcılığa verir.” Ankara’da parsel parsel hikâye yazanların bu tip ucuz numaralarla kendi dönemlerindeki zift yapının sorumluluklarından kaçmayı düşünmeleri yalnızca acizliktir.

Her ne kadar bu irinli yapı Türk milletinin iradesi ile son yerel seçimlerde toprağa gömülse de; Türk devleti bu yapıyı hak ettiği şekilde, hak ettiği yer olan Türk yargısının önünde hesap vermeye de çıkartacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.