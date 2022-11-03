Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Partili Köse’ye belgeli yalanlama

AK Partili Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse’nin, “Sosyal yardım için bize liste verilmedi” açıklaması yalanlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Köse’nin açıklamasından dokuz gün önce sosyal yardım listesini Mamak Belediyesi ile paylaştığı ortaya çıktı.

AK Partili Murat Köse, 2 Kasım’da sosyal medya hesabından, “Yakarsa dünyayı garipler yakar” başlığı ile yaptığı paylaşımda, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım alanların listesini kendileri ile paylaşmadığını savundu.

Köse, ABB’nin sosyal yardımları kestiğini iddia ederek, “Su faturalarında Büyükşehir Meclisi indirim yapınca Mansur Yavaş’ın maskesi düştü” ifadelerini kullandı. Mamak Belediye Başkanı ve ABB Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse paylaşımında öte yandan, “Yardımları biz yapacağız listeleri verin’ dedik, listeleri bize vermediler” diye de yazdı.

ABB BELGE PAYLAŞTI

ABB ise Köse’nin iddiasının ardından sosyal yardım listesinin Mamak Belediyesi’ne gönderildiğini ortaya koyan belgeyi kamuoyu ile paylaştı. ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 24 Ekim 2022 tarihinde Mamak Belediye Başkanlığı’na gönderdiği belgede şunlar kaydedildi:

“Belediyenizce sosyal ve ekonomik açıdan yardıma ihtiyacı olan ailelere ve çiftçilere yapılan et, kömür, doğalgaz ve kırtasiye yardım ve desteklerin muhatap vatandaş listelerinin, ilgili vatandaşlara yardım yapmak üzere tarafınızca görevlendirilen yetkili personele verilmesi talep edilmektedir. Söz konusu et ve kömür yardımı listelerinin belediyenizce görevlendirilen yetkili personele teslim edilmiştir.”

YARDIMA YENİDEN BAŞLANDI

ABB, ilçelerin söz verilen yardımı yapmadığı için Büyükşehir Belediyesi’nce et yardımına yeniden başlandığını duyurdu.