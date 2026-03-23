Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Anafartalar Caddesi’nde tarihi dönüşüm

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentin tarihi ve ticari merkezlerinden Ulus’taki Anafartalar Caddesi’nde yürüttüğü sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım çalışmalarında sona yaklaştı.

Uzun yıllar boyunca yoğun kullanım ve düzensiz müdahaleler nedeniyle mimari bütünlüğü zayıflayan Anafartalar Caddesi, gerçekleştirilen kentsel tasarım ve cephe düzenlemeleriyle daha düzenli, erişilebilir ve güvenli hâle getirildi.

Yaklaşık 28 bin metrekare büyüklüğündeki proje alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, cadde boyunca kamusal alanların kullanım kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler de gerçekleştirildi. Çalışma alanında 25’i tescilli olmak üzere toplam 121 yapı bulunuyor.

YAVAŞ: “GÜVENLİ BİR KENT İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anafartalar Caddesi’ndeki çalışmalarda sona gelindiğini sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yavaş, “Anafartalar Caddesi’nde 25’i tescilli olmak üzere 121 yapıyı tarihi dokusunu koruyarak yeniledik, dükkânları ve kamusal alanları baştan sona düzenledik. Ulus’un hafızasını koruyarak, daha düzenli, erişilebilir ve güvenli bir kent için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TARİHİ KİMLİK KORUNARAK CADDE YENİDEN CANLANDIRILDI

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Uygulama Şefi Hüner Yonga, çalışmaların caddenin tarihi kimliğini koruyarak yeniden canlandırmayı amaçladığını belirterek, “Anafartalar Caddesi, Ankara’nın tarihsel ve ticari açıdan önemli akslarından biri. Uzun yıllar boyunca yoğun kullanım, düzensiz cephe müdahaleleri ve kent dokusundaki değişimler nedeniyle caddenin mimari bütünlüğü ve özgün karakteri zayıflamıştı. Bu nedenle hayata geçirilen sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım işi, bölgenin tarihi kimliğini koruyarak yeniden canlandırılmasını amaçlayan kapsamlı bir düzenleme çalışmasıdır” dedi.

DENGELİ VE BÜTÜNCÜL BİR SİLUET OLUŞTURULDU

Yonga, uygulama sürecinde tescilli yapılarda koruma ilkelerine uygun restorasyon çalışmaları yürütüldüğünü belirterek, “Özellikle cephelerde yer alan çini ve kalem işlerine detaylı konservasyon uygulamaları yapılarak bu nitelikli mimari elemanların gelecek nesillere aktarımı sağlandı. Tescilsiz yapılarda ise caddenin tarihi karakteriyle uyumlu bir görünüm oluşturulması hedeflendi. Bu yapıların cephelerinde temizlik, onarım ve yenileme çalışmaları yapılıp; sonradan eklenmiş ve bütünlüğü bozan unsurlar kaldırılarak cadde genelinde daha dengeli ve bütüncül bir siluet oluşturuldu” ifadelerini kullandı.

DÜKKÂN VİTRİNLERİ YENİLENDİ, KALDIRIMLAR DÜZENLENDİ

Ticari kullanımın yoğun olduğu caddede zemin katlardaki dükkân vitrinlerinin de yeniden düzenlendiğini belirten Yonga, kepenk, tabela ve tente düzenlemeleriyle daha sade ve bütüncül bir cephe düzeni oluşturulduğunu söyledi.

Proje kapsamında cadde boyunca kamusal alanların kullanım kalitesini artırmaya yönelik düzenlemelerin de yapıldığını belirten Yonga, “Bu doğrultuda daha düzenli, erişilebilir, engelsiz ve güvenli bir kaldırım alanı oluşturuldu. Gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım çalışmalarıyla Anafartalar Caddesi’nin tarihi dokusunun korunarak yaşatılması, bölgenin sosyal ve ticari hayatının desteklenmesi hedeflenmiş olup yapılan düzenlemelerin hem bölge esnafı hem de ziyaretçiler için daha nitelikli ve sürdürülebilir bir kent mekânı oluşturmasına katkı sağlaması beklenmektedir” diye konuştu.