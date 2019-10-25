Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ankaralıları rahatlatan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaray ve metro istasyonlarında X-ray ve metal dedektör ile yapılan güvenlik uygulaması hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında ülkemizin bulunduğu bölgede yaşanan gelişmeler üzerine Ankara Valiliğinden ve emniyet birimlerinden gelen talep doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemiz, ANKARAY ve metro istasyonlarında x-ray ve metal kapı dedektörleri aracılığıyla güvenlik tedbirlerini zorunlu olarak artırmıştır.

ANKARAY ve metro istasyonlarımızda x-ray ve metal kapı dedektörlerinin çalışır halde iken istasyon girişlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması, tedbirlerin sağlıklı uygulanması, vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılması ve güvenliğin emniyet güçlerimizce sağlanması hususunda Ankara Valiliği ile resmi yazışmalarımız devam etmektedir.”