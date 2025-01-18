Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aspir tohumu desteği

Tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi; Balâ, Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinde yüzde 90 hibe desteği ile 552 çiftçiye toplam 85 bin 850 kilogram aspir tohumu dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla başlattığı destek çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; Balâ, Evren ve Şereflikoçhisar ilçelerindeki çiftçilere aspir ekim alanını genişletmek ve yağ üretimini artırmak amacıyla yüzde 90 hibe destekli aspir tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında; toplamda 552 çiftçiye toplam 85 bin 850 kilogram aspir tohumu dağıttı.

SOĞUK SIKIM ÜNİTESİ DE KURULACAK

Aspir tohumu dağıtımını Ankara Büyükşehir Belediyesi ile beraber yürütmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, “Aspir tohumu seçmemizin nedeni ilçemizde yaşanan su problemi, bu nedenle yeni alternatif ürünler yetiştirme amacı taşımaktayız. Bizleri kırmayarak yağ oranı yüksek olan aspir tohumumuzu üretme yolculuğunda bizlere eşlik eden Şereflikoçhisarlı üreticilerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu ise “Su sıkıntısı olan bölgelerimizden Şereflikoçhisar ilçemizdeki aspir tohumunun ekim alanını artırmak ve çiftçilerimize yeni bir ürün kazandırmak için yüzde 90 hibe ile tohumun dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Şereflikoçhisar Belediyesi ile ortaklaşa kuracağımız soğuk sıkım ünitesi ile birlikte çiftçilerimizin, üreticilerimizin yetiştirdikleri tohumları yağa dönüştürerek üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamış olacağız” diye konuştu.

ABB’YE TEŞEKKÜR

Tohumlarını alan çiftçiler sağlanan desteklerden dolayı memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Yasin Tekinbaş (Deliller Mahalle Muhtarı): “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Bey’e, İlçe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Koçak Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimizin kalkınması için bu projeleri destekliyoruz. Çiftçilerimiz Başkanımız sayesinde kazanıyor, üretiyor ve üretmeye devam edeceğiz inşallah.”

-Eyüp Bozkurt: “20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve ilçe belediye başkanımız Mustafa Koçak’a çok teşekkür ederiz bizi destekledikleri için. Aspir tohumu olsun, mazot olsun, gübre olsun her zaman yanımızda, çiftçilerin yanında… Ben bir üretici olarak kendi adıma, şahsım adına teşekkür ederim. Çiftçiler şu an çok zor durumda, girdilerin maliyeti çok yüksek olduğundan belediyemize teşekkür ederiz.”

-Bülent Coşkun: “25 yıldır bu mesleği yapıyorum. Buradan Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a çok çok teşekkür ediyoruz. İlçe Belediye Başkan’ımıza da teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar bizlere mazot desteğinde bulunuldu, aspir tohumu desteğinde bulundu, diğer tohum desteklerinde de bulundu. Bu destekler olmasaydı üretim yapamazdık çünkü maliyetler ağır biliyorsunuz çiftçilik gerçekten zorlaşıyor gittikçe… Bize verdikleri destekler yaramıza merhem oldu.”