Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden borç yapılandırması imkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vergi ve diğer konularda Büyükşehir Belediyesine borcu olan mükelleflere yapılandırma imkanı sağlıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” kapsamında mükellefler, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait vergi borçları ile birlikte diğer cezaları yapılandırabilecek. Yapılandırma ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların başvurularının ise evlerinden alınacağını söyledi.

SON GÜN 31 ARALIK 2020

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen Başkentliler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılandırma başvurularını “https://yapilandirma.ankara. bel.tr” adresinden online olarak ya da Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosuna gelerek yapabilecek.

Su ve atık su borçlarının yapılandırılması için mükelleflerin ASKİ Genel Müdürlüğüne bizzat başvuru yapması gerekirken, “(0312) 507 14 75-88-94 ya da (0312) 507 18 57” numaralı telefonları arayarak da daha detaylı bilgi alınabilecek.

PANDEMİ SÜRECİNDE EVDEN BAŞVURU HİZMETİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla yapılandırma çalışmalarını başlattıklarını belirterek, “65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, Başkent 153’e talepte bulunmaları halinde başvurularını ikametlerinden alacağız” dedi.

Yapılandırılan ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanının getirildiği kanun kapsamında borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri de “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi” (Yİ-ÜFE) oranında güncellenecek.

TAKSİT VE PEŞİN ÖDEME SEÇENEĞİ

Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar yapılandırdıkları tutarları 2’şer aylık dönemler ile 6-9-12-18 ay olarak eşit taksitler halinde ödeyebilecek.

İlk taksiti zamanında ödeyen vatandaşlar, ikinci taksit ödeme süresinde geri kalan taksitlerinin tamamını ödemeleri halinde ise Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak olan tutardan yüzde 50 indirim uygulanacak.

Vergi aslına bağlı cezaların tamamı silinirken vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük cezalarının yüzde 50’si silinecek. Yapılandırma başvurusundan sonra peşin ödemelerde de Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak olan tutarda mükelleflere yüzde 90 oranında indirim imkanı sağlanacak.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR

7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırma imkanı verilen vergi borçlarının yanı sıra yapılandırılması sağlanacak diğer borçlar şöyle:

-Harcamalara katılma payları, ecrimisil, idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi borçlar,

-Katı atık ücreti ve bunlara bağlı diğer borçlar,

-Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklı ödenmeyen borçlar ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi borçları,

-ASKİ’ye ait su, atık su bedeli ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı borçları.