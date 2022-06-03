Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çevre Haftası'nda doğa temizliği

Başkent’te ‘çevre dostu’ uygulamalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, ‘1-7 Haziran Çevre Haftası’ kapsamında Kurtboğazı Mevki’nde çevre temizliğine ev sahipliği yaptı. ABB personeli, çevre gönüllüleri ile doğa temizliğine dikkat çekmek için farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı ve doğa dostu projelerine hız kesmeden devam ediyor.

‘1-7 Haziran Çevre Haftası’ kapsamında çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleyen Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Kurtboğazı Mevki’nde de doğa temizliğine ev sahipliği yaptı.

AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK

Belediye personeli ve çevre dostu gönüllülerin katıldığı farkındalık etkinliğini önemsediklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürü Duygu Soytürk, “Çevre Haftası kapsamında Kurtboğazı Mevki’nde belediye personeli ve çevre gönüllüleri ile çevre temizliği yaptık. Amacımız farkındalık oluşturmak. Katılan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Yaklaşık 5 saat süren temizlik çalışmasına katılan ABB personeli ve çevre gönüllüleri topladıkları çöplerle “Bu ne la!” yazarak çevre kirliliğine karşı ortak mesaj da verirken düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Sami Sakaoğlu: “Maalesef çevremize olan duyarlılığımız çok az. Biz de farkındalık yaratmak için bu etkinliğe katıldık. Umarım bu son gelişimiz olur, bir daha temizlik için gelmemize gerek kalmaz.”

-Gülay Arar: “Çevre gönüllüsüyüm. Buraya geldiğimde insanlarımızın ne kadar duyarsız olduğunu görüyorum. Lütfen biraz daha temiz olalım. Evinizde nasılsanız doğaya karşı da öyle olalım.”

-Hacer Gül: “İnsanlar çevreyi kirletmeye geliyor. Eğlenmek için kimsenin doğayı böyle berbat etmeye hakkı yok.”

-Ayşe Lodos: “Katılıma olan yoğunluk beni şaşırttı. Aklınıza gelebilecek her türlü çöp var burada. Bebek bezinden tutun cam şişeye, pet bardaktan çatal bıçağa kadar. Keşke eğlenme tanımı bu olmasa. Lütfen çevremizi bu kadar kirletmeyelim.”

-Sena Aşık: “Çok güzel bir etkinlik bence. Bu tarz etkinliklerin farkındalık yaratması için artmasını istiyoruz.”

-Gökçe Görümlü: “Sıfır atık üzerine çalışıyoruz. Biz bu temizliği aslında belirli periyotlarla hep yapıyoruz. Çevre Haftası’nda çevre için bir şey yaptığımız için çok mutluyum. Doğayı kirletmeyin, doğa bize lazım.”