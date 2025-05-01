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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sera malzemesi desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sera malzemesi desteği
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınma destekleriyle üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Ankara’da seracılığı ve örtü altı yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan ve Çubuklu çiftçilere yüzde 50 hibeli sera örtüsü, agril ve agril tutucu desteği sağlanıyor.

Sebze üretiminin yoğun olduğu Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan ve Çubuk ilçelerinde çiftçilere sera örtüsü, koruma örtüsü (agril) ve agril tutucu desteği yüzde 50 hibe ile sağlanıyor. Destekle, hem çiftçilerin üretime ara vermeden devam etmesi hem de tüketicinin daha uygun fiyatlarla ve hızlı bir şekilde ürüne ulaşması hedefleniyor.

“AMACIMIZ ÜRETİCİMİZE CAN SUYU VERMEK”

Güdül’de düzenlenen destek dağıtımında konuşan Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, tarımın ülke ekonomisindeki rolüne dikkat çekerek, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milli ekonominin temeli tarımdır’ sözünden ilham alıyoruz. Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Güdül Belediyesi iş birliğiyle üreticilerimize sera örtüsü ve agril desteği sağlıyoruz. Amacımız, üreticimize can suyu vermek” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİMİZE NE GEREKİYORSA YANLARINDAYIZ”

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu ise üretim odaklı çalışmalara devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Ankara’da yoğun olarak sebze yetiştiriciliği yapılan ilçelerimizin başında Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan ve Çubuk geliyor. Bu bölgelerde üretimi destekleyerek, ürünlerin tüketiciye daha kısa sürede ve daha uygun fiyatla ulaşmasını hedefliyoruz. Üreticimizin üretmeye devam etmesi için ne gerekiyorsa yanlarındayız, olmaya da devam edeceğiz.”

ÇİFTÇİLERDEN MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Desteklerden yararlanan çiftçiler, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederek üretime katkı sağlayan bu tür yardımların önemini şu sözlerle vurguladı:

Mustafa Özer: “Başkanımızdan Allah razı olsun. Böyle şeylere yardımcı olmasa altından kalkamayız.”

İbrahim Can: “Tül örtüsü, sera naylonu gibi çiftçilikte kullandığımız malzemeler veriliyor. Biz bunları yüzde 50 hibeli alıyoruz şu anda. 2 katına alacağımıza yarı fiyatına alıyoruz. Bazen gücümüz yetmiyor. Bir naylon yırtıldığında hemen yenisini örtmem gerekiyor. Bu destek gerçekten işimizi kolaylaştırıyor.”

Aylin Yalın: “Sera naylonunu dışarıdan alsak 50 bin liraya mal olurdu, bu destekle 20 bin liraya aldık.”

Rıfat Yılmaz: “Buradan Mansur Başkan’ıma çok çok teşekkür ederim. Bu işlerin devamını dilerim. Sonuna kadar arkasındayız.”

Mehmet Fatih Acar: “Bugün naylon ve sera tülü için geldik. Şu an ihtiyacımız olduğu için yeteri miktarda yazıldık. Gerekli desteği aldığımızı düşünüyorum.”

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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