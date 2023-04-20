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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuk festivali

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuk festivali
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çocuk oyunlarından konserlere, palyaço gösterisinden yüz ve kum boyamaya birçok etkinlikle Başkentli çocukların unutulmaz dakikalar yaşayacağı Çocuk Festivali; 22-23 Nisan tarihlerinde Gençlik Parkı’nda gerçekleşecek.

 Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı düzenleyeceği çeşitli etkinlikler kutlamaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, çocuklara özel festival programı hazırladı.

 FESTİVALİN ADRESİ GENÇLİK PARKI

Gençlik Parkı’nda düzenlenecek Çocuk Festivali’nde; Başkent Şehir Tiyatroları’nın çocuk oyunlarından Kent Orkestrası’nın konserlerine, palyaço gösterisinden yüz ve kum boyamaya, illüzyondan bubble şova birçok etkinlikle Başkentli çocuklar unutulmaz bir bayram yaşayacak. 22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek ve ücretsiz olacak festival, saat 12.00’de başlayacak.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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