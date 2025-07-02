Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ''Çocuk İhtiyaç Haritası'' çalıştayı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında ''Çocuk İhtiyaç Haritası'' çalıştayı düzenlendi. ABB Çocuk Meclisi’nde gerçekleştirilen çalıştayda, çocuklar kendi ihtiyaçları konusunda görüşlerini bildirirken, uzman ekiplerin rehberliğinde renkli ve eğlenceli etkinliklere katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “çocuk dostu” bir kent inşa etmek amacıyla iş birlikleri geliştirmeye ve çocukların görüşlerini almaya devam ediyor. ABB ve UNICEF ortaklığında yürütülen Acar Projesi kapsamında, Çocuk Meclisi’nin 29. Dönem üyelerinin katılımıyla “Çocuk İhtiyaç Haritası” çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda, çocukların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

MECLİS ÜYELERİ GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

ABB Çocuk Meclisi’nin 29. Dönem üyeleri, UNICEF’in uzman ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde, çocukların ihtiyaçlarına dair görüşlerini dile getirdi. Üyeler, her çocuğun sosyoekonomik durumu, yaşı ve bireysel koşullarına göre farklı ihtiyaçları olabileceğini vurgulayarak; bu ihtiyaçların göz önünde bulundurulduğu, erişimi kolay ve kullanıcı dostu bir uygulama geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Grup ve atölye çalışmaları kapsamında hazırladıkları çizimler ve yazılı panolar aracılığıyla; okulda, evde, eğitim hayatında, mahallede, parklarda ve dijital ortamlarda çocukların karşılaştığı eksiklikleri ve ihtiyaçları ayrıntılı şekilde belirleyen Meclis üyeleri, “Çocuk İhtiyaç Haritası”nda yer alması gereken unsurları detaylı biçimde tartıştı.

“ÇOCUKLARIN FİKİRLERİNİN ALINMASI SON DERECE ÖNEMLİ”

Çalıştaya katılan ABB Çocuk Meclisi İdari Yardımcısı Damla Anter, “Çocuk Meclisi’nin 29. Dönem üyeleri ile birlikte bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Bu çalıştayın amacı da çocuk ihtiyaç haritasının belirlenmesinde çocuk görüşünün alınması ve daha sonra yine bu konu kapsamında çocuk danışma kurulları ile birlikte çalışmanın yürütülmesi. Çünkü çocuk ihtiyaçlarının belirlenmesinde çocukların fikrinin alınması son derece önemli bir konu” diye konuştu.

Etkinliğe katılan Çocuk Meclisi üyeleri de düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Efe Tatlı: “Burada UNICEF ile birlikte, Çocuk Meclisi ile birlikte bir anlaşmadayız ve birlikte bir program yönetiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber çocuklarla ilgili projelere oylarımızı veriyoruz. Çocuklar için daha iyi bir gelecek ümidi veriyoruz.”

-Azra Ayvaz: “UNICEF bizim için çok güzel bir etkinlik hazırladı, burada çok eğlenceli etkinlikler yaptık ve çocukların güzel bir geleceğe ulaşması için çok çaba sarf ettik. Etkinlik benim için çok faydalıydı, umarım bizim bu çabalarımızın diğer çocuklara pozitif bir katkısı olur.”