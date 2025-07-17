Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çölyak hastalarına özel glütensiz kafe

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, çölyak hastaları ve gıda intoleransı olan Başkentlilerin glütensiz gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla Bahçelievler semtinde bulunan Gökkuşağı Kamu Pazarı içerisinde Glütensiz Kafe’yi hizmete açtı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Dünya Çölyak Günü”nde düzenlenen kahvaltıda, gelen talepler üzerine hemen harekete geçmesiyle kısa sürede hizmete açılan Glütensiz Kafe; çölyak hastalarının sağlıkları adına, güvenilir gıdalara ulaşabilecekleri yeni adresleri olacak.

BİRBİRİNDEN LEZZETLİ GLÜTENSİZ ÜRÜNLER BAŞKENTLİLERİ BEKLİYOR

Çölyak hastası ve glüten intoleransı olan vatandaşlar başta olmak üzere tüm Başkentlilere kapılarına açan kafede; üretim yelpazesine yeni katılan karabuğday unlu glütensiz ekmeğin yanı sıra, ekmek, simit, kurabiye, glütensiz un, üretici kooperatiflerinin keçiboynuzu unu, ezme çeşitleri, yaş pasta, baklava, börek, kakaolu çerez, kahvaltılık gevrek, poğaça gibi 25 çeşit birbirinden lezzetli ürün misafirlerini bekliyor.

“GLÜTENSİZ KAFEMİZİ AÇMANININ GURURUNU YAŞIYORUZ”

Glütensiz Kafe’nin açılışını Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Altun ile birlikte gerçekleştiren Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Şahin Top, “Hacıkadın Mesire Alanı’nda düzenlediğimiz Dünya Çölyak Günü Farkındalık Etkinliği’mizde Başkan’ımız Sayın Mansur Yavaş çölyak hastaları için glütensiz kafe sözü vermişti. Ankara Halk Ekmek Fabrikası olarak biz de Başkan’ımızın verdiği sözü en kısa sürede yerine getirerek, Gökkuşağı Kamu Satış Pazarı’nda Glütensiz Kafe’mizi hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE UYGUN FİYATLI ÜRÜNLER TÜKETİLECEK

Açılışa katılan çölyak hastası vatandaşlar ise taleplerinin hemen çözüme kavuşmasından duydukları memnuniyeti şöyle dile getirdi:

Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven: “Glütensiz Kafe’nin açılışını yapıyoruz, bu gerçekten bizim için tarihi bir gün. Bu kafe sayesinde glütensiz beslenen çölyak hastaları kaliteli, güvenli ve uygun fiyatlı, ulaşılabilir noktada ürünlere ulaşma fırsatını buldu. Başkan’ımız Mansur Yavaş’a ve tüm çalışanlara çok teşekkür ediyoruz.”

Çölyak Dernek Başkanı Şebnem Ercebeci Çınar: “Halk Ekmek’in bu teşebbüsünü büyük bir sevinçle karşıladık. Ankara’da 24 bin çölyak hastası varız ve bu 24 bin çölyak hastasının da özellikle glütensiz gıdaya ihtiyaçları çok fazla, bu ihtiyaçların, bu fazlalığın Halk Ekmek tarafından bize yansıması bizleri çok memnun ediyor.”

Nursel Demircan: “Glütensiz Kafe’miz oldu. İnşallah bunun devamı geleceğine de inanıyorum, çeşitliliği çok güzeldi.”

Nazan Varol: “Buradaki insanların mutluluğunu görebiliyorsunuz, gerçekten herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.”

Kafenin açılış töreninin ardından katılımcılara, çölyak hastalarına özel olarak üretilen aşure dağıtımı gerçekleştirildi.