Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden depremzede vatandaşlara göz muayenesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Keçiören Dünya Göz Hastanesi ile yapmış olduğu iş birliği kapsamında Kesikköprü Yerleşkesi’nde kalan depremzede vatandaşlar için ücretsiz göz sağlığı taraması gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm imkânlarını afetzedeler için kullanmaya devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Keçiören Dünya Göz Hastanesi iş birliğiyle, deprem felaketinin ardından Ankara’ya gelen depremzedeler için ücretsiz göz sağlığı taraması gerçekleştirdi.

ÜCRETSİZ GÖZ MUAYENESİ

Kesikköprü Tesislerinde kalan depremzede vatandaşlar gerçekleştirilen ücretsiz göz muayenesine katıldı. ABB, detaylı göz muayenesinin yanı sıra deprem nedeniyle kullanmak zorunda oldukları gözlüklerin kırılması veya kaybolması sonucu büyük sıkıntılar yaşayan depremzedelerin gözlük ihtiyacını da karşıladı.

“GÖZ SORUNLARINI VE GÖZLÜK PROBLEMLERİNİ ÇÖZECEĞİZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm imkânlarını depremzede vatandaşlar için kullanmaya devam edeceklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ücretsiz olarak gerçekleştirilen göz sağlığı taraması ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak misafir ettiğimiz depremzedelerin göz sorunlarını ve gözlük problemlerini çözebilmek için Dünya Göz Hastanesi ile iş birliği yaptık. Bugün hastalarımız muayenelerini olacaklar. Büyükşehir Belediyesi olarak onların gözlüklerini de temin edeceğiz.”

Depremzede vatandaşlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Keçiören Dünya Göz Hastanesi Başhekimi Rahmi Duran ise “Dünya Göz Hastaneler Grubu olarak depremzedelerin göz muayenesi yapmaktan dolayı çok mutluyuz elimizden gelen her türlü desteği de vermeye devam edeceğiz” dedi.