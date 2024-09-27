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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Alzheimer Günü farkındalık etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Alzheimer Günü farkındalık etkinliği
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi üyelerini düzenlediği programda bir araya getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Demet Mahallesi Cemre Parkı içinde inşa ettiği Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi üyelerine yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı,  21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla merkezden hizmet alan vatandaşları ve ailelerini düzenlediği  programda bir araya getirdi.

ÜYELER TÜRK HALK MÜZİĞİ TÜRKÜLERİNİ SÖYLEDİ

Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen programda şiirler ve konuşmalar yapılırken, üyelerin oluşturduğu koro davetlilere Türk Halk Müziği’nin türkülerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Alzheimer hastalarının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Şube Müdürü Esin Mızrak etkinlik ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezimizin ilki 1 Nisan 2022 tarihinde açılmış olup, 71 üyesiyle hizmet vermektedir. Bununla birlikte uzman arkadaşlarımızca yeni başvuruların değerlendirilmeleri de yapılmaktadır. Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezimiz de her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla Alzheimer hastası olan üyelerimizin hazırlamış olduğu koro etkinliği ile bugünü ön plana çıkararak kutlamak istedik. ‘Unutmuyoruz Umut Oluyoruz’ sloganı ile çıktığımız bu yolda onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bu anlamlı günün unutulmaması adına onlara takdim ettiğimiz hediyeler ile onların yanında olduğumuzu hissettirdik.” 

MERKEZDE ZİHİNSEL, FİZİKSEL VE PSİKOMOTOR AKTİVİTELER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer hastaları için hizmete açtığı Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi, erken ve orta dönem Alzheimer ile Demans hastalarına ücretsiz hizmet verirken merkezde zihinsel, fiziksel ve psikomotor aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Hastaların ve yakınlarının yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan merkezde rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilirken, hasta yakınlarının zorlu hasta bakım süreci desteklenerek, rahatlamaları da sağlanıyor. 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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