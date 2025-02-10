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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ekmek israfının önüne geçen proje: Halk Çerez

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ekmek israfının önüne geçen proje: Halk Çerez
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası; şekli bozuk ya da az pişmiş ekmeklerden ekstrüzyon yöntemi kullanarak hem katkı maddesiz atıştırmalık ‘Halk Çerez’i üretiyor hem de obezite ve israfın önüne geçiyor.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın şekli bozuk ya da az pişmiş ekmeklerden ürettiği yüzde 100 doğal ‘Halk Çerez’ler yeni uygulama ile şehir genelindeki 420 ekmek büfesinde de satılacak.

Halk Ekmek’in ürettiği 6 çeşit sağlıklı çerez ile 4 çeşit atıştırmalık grissinilere talep her geçen gün artıyor. Günlük olarak üretilmiş, taze ve temiz olan ekmeklerin israf edilmemesi için özel yöntemlerle, Halk Çerez’e dönüştüğü proje ile hem obezitenin hem de ekmek israfının önlenmesi de amaçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası; şekli bozuk ya da az pişmiş ekmeklerden ekstrüzyon yöntemi kullanarak hem katkı maddesiz atıştırmalık ‘Halk Çerez’i üretiyor hem de obezite ve israfın önüne geçiyor.

GÜNLÜK 30 BİN PAKET ÜRETİLİYOR

Sade dolgulu, yer fıstığı çeşnili, acı biber çeşnili, dolgulu kakaolu, tam buğday unlu ve glütensiz olmak üzere 6 çeşit Halk Çerez üretimi yapıldığını belirten Halk Ekmek Fabrikası Ar-Ge Gıda Mühendisi Nurettin Şimşek, şöyle konuştu:

“Ankara Halk Ekmek Fabrikası olarak şekli bozuk ya da az pişmiş ekmeklerden ürettiğimiz çerezleri Halk Ekmek Büfelerimizle halkın hizmetine sunuyoruz. 6 çeşit Halk çerez dışında atıştırmalık sade, susamlı, kepekli ve çörekotlu grissini ile çölyak hastalarımız için glütensiz kakaolu fındık kremalı çerez ve glütensiz kahvaltılık gevrek üretimi de yapıyoruz. Fabrikamız el değmeden günlük 30 bin paket atıştırmalık çerez üretim kapasitesine sahiptir. Çerezlerimiz yağda kızartılmadan fırınlanarak üretilmektedir.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası; şekli bozuk ya da az pişmiş ekmeklerden ekstrüzyon yöntemi kullanarak hem katkı maddesiz atıştırmalık ‘Halk Çerez’i üretiyor hem de obezite ve israfın önüne geçiyor.

ÇEREZLER BENZER ÜRÜNLERDEN FARKLI OLARAK ÜRETİLİYOR

Yağda kızartılmadan fırınlarda üretilen çerezlerin içinde katkı maddesi bulunmaması nedeniyle doğaldır. Günlük olarak üretilen ve üretim esnasında fazla kızarmış, bıçak açmamış ve şekil bozukluğu olan ekmeklerden üretilir. Aynı şekilde üretilen 3 ayrı çeşitteki grissiniler de düşük kalorili ve tokluk hissi vermesi dolayısıyla çok talep görüyor.

Halk Çerez ve grissiniler benzer ürünlerden farklı olarak;

-Ürün grubu farklı ekmeklerden elde edilen galeta unlarından ekstrüzyon yöntemiyle üretiliyor.

-Ürünler yağda kızartılmadan yüzeylerine özel nozzle sistemle yağ püskürtülerek aroma maddeleri ile kaplama yapılıyor.

-Ürünlerin yağ içeriği muadillerine göre yaklaşık yüzde 60 daha düşüktür.

-Herhangi bir kimyasal koruyucu madde içermiyor ve doymuş yağ oranı muadillerine göre yaklaşık yüzde 50 daha az.

-Porsiyonlardaki sodyum, şeker ve doymuş yağlardan gelen enerji kriterleri muadillerine oranla çok daha düşük.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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