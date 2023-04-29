Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Elmadağ'a 500 milyon TL'lik dev yatırım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ ilçesine yapılan yatırımların açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi. İlçeye yaklaşık 500 milyon liralık yatırım yapıldığını kaydeden Yavaş, “Bir kentin öncelikleri vardır. Seçimden önce de buralara geldiğimde söyledim; bizim çılgın projemiz falan yok. Belediyenin önceliği vatandaşın acil ihtiyaçlarını çözmek. Hayali, çöp projelere parayı gömmek değil” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Elmadağ ilçesi projelerinin açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde Elmadağ Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış törenine; Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, siyasi parti temsilcileri, ABB meclis üyeleri, bürokratlar ve ilçe halkı katıldı.

AŞKIN: “MANSUR BAŞKAN’IMA DUACI OLACAĞIM”

Açılış ve temel atma töreninde ilk olarak sahneye çıkan Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, ilçeye en büyük desteğin Mansur Yavaş döneminde olduğuna dikkat çekti.

İlçeye yapılan en büyük yatırımların açılış ve temel atma töreninin gerçekleştirildiğine dikkat çeken Aşkın, şunları söyledi:

“Bu yatırımların benim gözümde en büyüğü su sorunu vardı. İlçemizde günlerce su veremediğimiz oluyordu. 3-4 gün sularımızın kesildiği oluyordu. Ben bir belediye başkanı olarak değil bir Elmadağlı olarak bu yapılan su yatırımını asla unutmayacağım. Ömrüm boyunca da Mansur Başkan’ıma duacı olacağım. ‘Elmadağ Ankara’nın en güzel ilçesi olacak’ dedik. Arkamızda her zaman bir güç vardı ve o güç de Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Mansur Yavaş’tı. 3 sene önce temelini attığımız Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle iptal olan belediye binamız da bugün tekrar ihale edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Teşekkür ediyorum kendilerine… 10 yıldır mezbahanemiz yoktu, kesilen hayvanların denetimi yoktu. Yeni mezbahanenin temeli atıldı. Mansur Başkan’a onun için de sizler adına teşekkür ediyorum. Bugün atılan temellerden biri de Hasanoğlan’a AYM yapıyoruz hayırlı olsun ilçemize.”

YAVAŞ: “GELİN GEZİN DEMENİN MALİYETİ 350 MİLYON LİRA”

Kentlerin öncelikleri olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Seçimden önce de buralara geldiğimde söyledim; bizim çılgın projemiz falan yok. Belediyenin önceliği vatandaşın acil ihtiyaçlarını çözmek. Hayali, çöp projelere parayı gömmek değil. Görüyorsunuz; Ankapark gibi bir yere 16 milyar lira para gömüldü. 16 milyara, 16 tane orta ölçekli kent kalkınırdı. Şu anda bize mahkeme tarafından çürük bir şekilde teslim edildi. Sadece ve sadece oyuncakları çalıştırmayı bırakın oradaki havuzu doldurup yazın Ankara halkına açıp ‘Gelin gezin oturun’ demenin maliyeti 350 milyon lira. Düşünün ortadaki zararı… Yine giriş kapıları var, biliyorsunuz. Onların güncel maliyeti 250 milyon lira… Hayvanat bahçesi yapılacağı söylenen Ankapark yanındaki alana bir teleferik yaptırılmış. Kendi partilerinden birine vermişler. Birçoğunun yapılmış gibi parası ödenmiş. Zarar 700 milyon lira... Ankara halkı işte bu değişimi gerçekleştirmek suretiyle, 31 Mart’ta seçimini Millet İttifakı’ndan yana yapmak suretiyle, artık parasının pula, çöp projelere dönmeyeceğini görmüş oldu” diye konuştu.

“ELMADAĞ ARTIK SUSUZLUK ÇEKMEYECEK”

Elmadağ’ın yıllardır susuzluk çektiğini belirten Yavaş, “İlk yapılacak işlerden biri Elmadağ’ın suyunu halletmekti. Sonuç itibarıyla Elmadağ’a 100-110 milyon civarında yatırımla 4-5 ay gibi kısa bir sürede Çamlıdere’den gelen suyu Elmadağ’a bağladık. İnşallah artık Elmadağ susuzluk çekmeyecek. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Mansur Yavaş, ilçeye yapılan diğer yatırımları ise şöyle açıkladı:

“Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu… Temelini bugün atıyoruz. 60 milyon lira civarı bir maliyeti olacak. Elmadağ’ın gençleri kullanacak. Onu da belediyemizin eskiden zarar eden şimdi de 300 milyon lira civarında kar eden PORTAŞ şirketimiz Ankara Büyükşehir Belediyesine hibe ediyor. Biz de inşallah bu yıl içerisinde Elmadağlıların kullanımına teslim edeceğiz. Elmadağ Aile Yaşam Merkezimiz 3 bin 325 metrekarelik alanda kurulacak. İçerisinde hizmet birimleri, gündüz bakım evi, çok amaçlı salon, kadınlar lokali ve toplantı odası yer alacak. 43 milyon ihale bedeli ile başlayacak olan projemizi bu dönem bitmeden tamamlamayı hedefliyoruz. Elmadağ Kesimhane projemiz ise 9 dönüm arazi üzerine kurulacak. İçerisinde kesimhane ve selektör binası yer alacak. 77 milyon liraya ihale edildi. Kesimhane projemizi de yine bu dönem bitmeden tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Elmadağ Belediye’mizin hizmet binası işi için daha önce ihaleyi yapmıştık. Ekonomi bu kadar bozulmasaydı yeniden ihaleye çıkmayacaktık. 103 milyon lira ile ihale ettiğiniz projemiz eğer itiraz olmaz ise hemen başlayacak ve Elmadağ’a kazandırılacak. Yeni Belediye binamız Elmadağ’a çok yakışacak. Buraya aşağı yukarı 500 milyon liralık yatırımların temeli atılıyor. İki büyük parkın da proje çalışması devam ediyor.”

“ANKARA’DAN GİTTİNİZ ÇOK DAHA GÜZEL OLDU”

“Seçildiğimiz zaman rozetimizi çıkarıp herkese eşit hizmet vereceğimizi belirtmiştik” diyerek açıklamalarını sürdüren Mansur Yavaş, “Biz seçilmeden önce de yapmışlardı, şimdi de yapıyorlar. Sürekli korkutuyorlar; ‘biz gidersek şöyle olur’ diye… Siz gittiniz çok daha güzel oldu. Ankara’dan gittiniz çok daha güzel oldu… Ankara halkının parası boşa gitmiyor artık. Belediye başkanı vatandaşın parasını yakınlarına yedirmiyor. Açık ihaleler yapıyor. Tasarruf yapıyor ve Ankara’dan aldığı parayı söz verdiği gibi Ankara halkına harcıyor” dedi.

Ankara’da iki yıldır çocuklar üşümesin diye 1081 aileye doğal gaz ödemesi yaptıklarını kaydeden Yavaş, sosyal desteklerden şöyle bahsetti:

“957 aileye kömür desteği veriyoruz. Çocuklarımız protein alabilsinler diye her ay 2384 aileye et ödemesi yapıyoruz. 2384 aileye genel destek kapsamında, Başkent Kart’larına para yatırmak suretiyle ihtiyaçlarını almaları için destek oluyoruz. Artık paket dağıtma işini incitici sistemi ortadan kaldırdık. Artık bir elin verdiğini diğer el görmüyor. Pandemi döneminde, Elmadağlı evlatlarımızın eğitimlerinden mahrum kalmaması için 20 köyümüzde ve Elmadağ Meydanında internet hizmeti vermeye başladık, bu hizmetimiz devam ediyor. 915 ailemizde çocuklara kırtasiye, 1246 ailemizin çocuklarına ise karne hediyesi desteği verdik ki; o çocuklarımız hem eğitimlerinden mahrum kalmasın hem de akranlarının yanında mahzun kalmasınlar istedik.”

“BETON GÖRMEKTEN BIKMADINIZ MI?”

Elmadağ’da 902 çiftçiye tohum ve fide desteği verdiklerini aktaran Yavaş, şöyle devam etti:

“328 çiftçimize mazot desteği veriyoruz. Bu yılki mazot destekleri de yatmaya başladık. 117 adet sıvat ve 500 metrelik sulama borusu desteğini de yine çiftçilerimiz ile buluşturduk. İlçemize 150 bin ton asfalt serimi gerçekleştirirken 159 bin metrekarelik yeni yol açımı çalışmasını tamamladık. Hasanoğlan Yaşlılar Lokalini ilçemizin hizmetine sunarken özel halk otobüslerinde ANKARAKART dönemini de başlatarak hemşehrilerimize büyük kolaylık sunduk. 171 bin 500 metre içme suyu hattı yapımını tamamladık. 33 bin 632 metre kanalizasyon imalatını bitirdik. Asbestli su borularını ve 15 adet su deposunu yeniledik. Bunlar en acil işler… Bırakın projeleri… Ne yaptın diyorlar! Allah aşkına beton görmekten bıkmadınız mı? Köylerden kanalizasyonu kaldırmaktan, köylere su ulaştırmaktan, Elmadağ’a su getirmekten daha büyük bir proje var mı Allah aşkına? Bırakın betonu, bıktık artık yaptığınız binaların birçoğu bomboş duruyor. 9 adet yangın söndürme tankerini de yine ilçemizde köylerimize dağıtarak olası yangınlarda erken müdahale imkânını sağladık.”

ELMADAĞ’A ASFALT MÜJDESİ

Asfalttan çok şikâyet geldiğini kaydeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yıllardır tek ihale yapıyorduk. Ankara’nın sınırları çok büyümüştü. Özellikle köylerin yollarının sıcak asfalt olması isteniyordu. Ankara’nın bütün makinalarını koysanız bile neredeyse yetişmiyordu. Şimdi bunların ihalelerini ayrı ayrı yaptık. İlçeleri üç gruba ayırdık. Ankara merkezin ihalesini de ayrı yaptık. 4 milyarlık ihale yaptık. Allah nasip ederse bu dönem içerisinde havalar düzelir düzelmez bütün köylerimizin grup yollarına da sıcak asfalta başlıyoruz. Artık ‘yok’ şikâyeti ortadan kalkacak” diye konuştu.

Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün restorasyonu ile ilgili de açıklamada bulunan Yavaş, projenin hazırlanmasının ardından yapının Kültür ve Turizm Bakanlığını yetkisine geçtiğini kaydederek, “Bize işi yaptırmadılar. Hadi bize yaptırmadınız… Kendileri yapıyorlar mı? Ne yapıyorlar ne de yaptırıyorlar… Halbuki Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün restorasyonu tamamlansaydı hem Hasanoğlan’a hem de Elmadağ’a turizm çok çok büyük faydası olacaktı. İnşallah, ayın 15’inden sonra o iş tekrar bize gelecek ve biran evvel bunu yapacağız.” dedi.

Yavaş, konuşmasını “İnşallah bundan sonra da kimseyi ayırmadan rozetini çıkarıp herkese eşit hizmet eden yeni bir yönetim gelecek. Ankara halkını mutlu etmeye devam edeceğiz. İnşallah bunun başlangıcı 14 Mayıs olsun” diyerek tamamladı.