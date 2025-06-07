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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Et Paylaşım Kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Et Paylaşım Kampanyası
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Paylaşmanın Bayramı’ sloganıyla bu yıl da devam eden “Kurban Bayramı’nda Et Paylaşımı Kampanyası” ile kurban eti payları bayramın birinci gününde kabul edilmeye başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Paylaşmanın Bayramı’ sloganıyla   bu yıl da sürdürdüğü “Kurban Bayramı’nda Et Paylaşımı Kampanyası” ile kurban eti payları kabul edilmeye başlandı. Toplanan etler; hijyenik ve güvenli koşullarda teslim alınarak  soğuk zincir kurallarına uygun şekilde muhafaza edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. Kurban paylarını belirlenen 5 farklı noktalara getiren vatandaşlardan bayramın birinci gününde 2,5 tonu aşkın kurban eti teslim alındı.

Kampanya kapsamında vatandaşlar, kurban paylarını belirlenen 5 farklı noktada Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim ederek, sosyal destek alan ailelerin bayram sofralarına destek de bulunabilecek. Kurban paylarını belirlenen noktalara getiren vatandaşlardan bayramın birinci gününde 2,5 tonu aşkın kurban eti teslim alındı.

 “GELEN ET PAYLARI GIDA MÜHENDİSİ EŞLİĞİNDE KONTROL EDİLİYOR”

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Tesisler ve Barınma Hizmetleri Şube Müdürü Esin Mızrak, kampanyaya ilişkin, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Paylaşmanın Bayramında’ Belediye’mizden sosyal destek alan ailelere ulaştırmak üzere hayırseverlerin getirdiği et paylarını kabul etmeye başladık. Gelen et paylarının gıda mühendisi eşliğinde kontrol edilip, soğuk zincir sağlanarak dağıtıma hazır hale getiriyoruz. Bayramın ikinci günü de dağıtım zincirimiz devam edecek. Herkese mutlu bayramlar diliyoruz” dedi.

VATANDAŞLAR ÖNCE GÜVEN DEDİ

Bu bayramda dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemini en güçlü şekilde hissettirmeyi amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin desteğiyle daha fazla ailenin sofrasına bereketi taşıyacak.

Kurban etlerini toplama noktalarına getiren vatandaşlar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Umut Sayar: “Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne güvendiğim için burayı tercih ettim. Normalde kurban paylarımı veriyordum, bu sene kesmeyi tercih ettim. Kestiğim zaman da ihtiyaç sahiplerine bu eti iletebileceğimiz bir yere ihtiyacımız var. Belediyen’nin bu hizmeti yapması çok önemli. Önemli olan güven burada. Birçok yerle paylaşım yapılabilir ama gerçekten ihtiyaç sahibine gidip gitmeyeceği konusunda çok emin değildik. Bu hizmette herhangi bir şüphem yok. O nedenle içim rahat. Aynı zamanda ibadetimizi de yapmış oluyoruz. Bu anlamda memnunum.”

-Nuri İlker Has: “Bu hizmeti gördüm, duygulandım. Veren el de bilmeyecek, alan el de bilmeyecek. O yüzden çok iyi bir hizmet.

ET PAYLARI 5 FARKLI NOKTADA SOĞUK ZİNCİR ARAÇLARDA TOPLANIYOR

Vatandaşlar, bayramın ikinci gününde de et paylarını belirlenen şu 5 noktada soğuk zincir araçlarına teslim edebiliyor:

-Çankaya – Turan Güneş Bulvarı (Çetinkaya - Nişantaşı Pazarı önü)

-Etimesgut – Bağlıca göbek

-Ayrancı – Kapalı Pazar Yeri

-Etlik – Gazze Caddesi (Antares AVM üstü)

-Batıkent – Gimsa önü

 Ayrıca Yenimahalle’deki ABB Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposu'nda da et paylaşımı kabul edilecek.

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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