  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Etimesgut'a ''Sosyal Yaşam Merkezi''

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Etimesgut'a ''Sosyal Yaşam Merkezi''

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Etimesgut'a ''Sosyal Yaşam Merkezi''
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yapracık Mahallesi’ne kazandıracağı 7 bin 700 metrekarelik ‘Sosyal Yaşam Merkezi’ için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bölge halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni modern tesisin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi insanı hayatın içine katan çalışmaları kapsamında; sosyal, kültürel, sportif ve eğitime yönelik hizmetler sunan merkezlerin sayısını her geçen gün artırıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; Etimesgut Yapracık Mahallesi’nde yapımına başladığı ‘Sosyal Yaşam Merkezi’nde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

“HAYATA KOLAYLIK VE DEĞER KATAN PROJELERİMİZ SÜRÜYOR”

Daha önce Yapracık Mahallesi’ne bir Aile Yaşam Merkezi kazandıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kez de ‘Sosyal Yaşam Merkezi’ için harekete geçti. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen merkez, geniş yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla bölge halkına yeni bir yaşam alanı sunacak.

Sosyal Yaşam Merkezi’nin yapım çalışmalarında sona yaklaşıldığını sosyal medya üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla, hayatın her alanına kolaylık ve değer katan projelerimiz sürüyor. Fen İşleri Dairemizin; Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi’nde inşasına başladığı ‘Sosyal Yaşam Merkezi’nin yapım çalışmalarında sona doğru yaklaşılıyor. 7 Bin 700 metrekarelik alana sahip merkez; yeşil alanları, otopark, 210 kişilik konferans salonu, sergi salonu, amfi tiyatro, 100 kişilik kütüphane, kişisel gelişim kursları, atölye ve etüt sınıfları ile bölge halkına hizmet vermeye hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

YIL SONUNDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

7 Bin 700 metrekarelik arsa üzerine inşa edilen merkezde, 36 araçlık açık ve kapalı otopark, 210 kişilik konferans salonu, sergi salonu, amfi tiyatro, 100 kişilik kütüphane, kişisel gelişim kursları atölyeleri ve etüt sınıfları yer alacak. Merkezin bodrum katla birlikte dört katlı olacağını belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı Denetim Görevlisi İnşaat Mühendisi Yasin Yanık, “210 kişilik bir konferans salonumuz, 36 araç kapasiteli otoparkımız bulunuyor. Sosyal donatı alanları içerisinde çeşitli eğitim, seminer ve konferansların verileceği salonlar mevcut. Ayrıca merkezimiz, 2 bin 500 metrekarelik bir yeşil alanla çevrili. Merkezimizin bu yılın sonunda tamamlanması hedefleniyor. Elimizden geldiği kadar hızlı hareket etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Taburcu olan Reha Muhtar'ın son hali görenleri üzdü Taburcu olan Reha Muhtar'ın son hali görenleri üzdü Bahçeli'nin Öcalan çağrısı DEM Parti'yi bile şaşırttı Bahçeli'nin Öcalan çağrısı DEM Parti'yi bile şaşırttı Rengine, türüne, yakıtına göre Eylül ayının en çok tercih eden araçları belli oldu Rengine, türüne, yakıtına göre Eylül ayının en çok tercih eden araçları belli oldu Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı çok kızdıracak ifadeler Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı çok kızdıracak ifadeler Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu: Gözaltına alındı Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu: Gözaltına alındı Koşun depoları doldurun: Benzine de motorine de dev indirim geldi Koşun depoları doldurun: Benzine de motorine de dev indirim geldi Annesi sessizliğini bozdu: Defne Joy Foster'ı Gülen mi öldürttü? Annesi sessizliğini bozdu: Defne Joy Foster'ı Gülen mi öldürttü? Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı Netflix'te bir korku filmi değil; Antalya'da bir iş yeri Netflix'te bir korku filmi değil; Antalya'da bir iş yeri
Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Çok sayıda ev komple boşaltıldı Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Çok sayıda ev komple boşaltıldı Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için kritik rakam verildi Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için kritik rakam verildi Erdoğan'dan Fetullah Gülen ve Öcalan açıklaması Erdoğan'dan Fetullah Gülen ve Öcalan açıklaması Savcıyı tehdit eden yenidoğan çetesinin üyesi diziden çıktı Savcıyı tehdit eden yenidoğan çetesinin üyesi diziden çıktı Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün değişimi olay oldu: Artık tanımak imkansız Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün değişimi olay oldu: Artık tanımak imkansız Altın ve gümüş için çılgın tahmin Altın ve gümüş için çılgın tahmin FETÖ'nün ininde dikkat çeken hareketlilik kamerada FETÖ'nün ininde dikkat çeken hareketlilik kamerada ''Tecavüze uğradım'' diyen genç kız kendi başını yaktı ''Tecavüze uğradım'' diyen genç kız kendi başını yaktı Bebek katili Öcalan'ın avukatlarından Bahçeli'nin çağrısına yanıt var Bebek katili Öcalan'ın avukatlarından Bahçeli'nin çağrısına yanıt var Gazeteler Fethullah Gülen'in ölümünü nasıl gördü? Gazeteler Fethullah Gülen'in ölümünü nasıl gördü?