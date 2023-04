Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Etimesgut'ta açılış ve tanıtım projeleri töreni

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllardır trafik çilesi ve altyapı sorunlarının yaşandığı İstasyon Caddesi’nde hayata geçirdiği Alternatif Bulvar ve Altyapı Projesi’nin açılışı ile Etimesgut-Sincan projelerinin tanıtım törenini gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllardır çözüm bekleyen trafik çilesi ve altyapı sorunları nedeniyle sel ve su baskınlarının yaşandığı İstasyon Caddesi’nde hayata geçirilen Alternatif Bulvar ve Altyapı Projesi’nin açılışının ve Etimesgut-Sincan projelerinin tanıtımı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde yenileme çalışmaları yakın zamanda tamamlanan Etimesgut Kelebek Su Parkı’nda gerçekleşen törene; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı partilerinin temsilcileri, ABB meclis üyeleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

YAVAŞ: “BÜYÜK BİR ÇALIŞMAYI TAMAMLAMANIN HUZURUYLA BİR ARAYA GELDİK”

Konuşmasına “Bugün burada, 20 yıllık beklentiyi, hasreti, ümidi vuslata bağlayan bir projenin resmi olarak hizmete açılması için bir araya geldik. Bugün burada, 1,5 milyon hemşehrimizi ilgilendiren büyük bir çalışmayı tamamlamanın huzuruyla bir araya geldik” diyerek başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İstasyon Caddesi ve çevresinde sık sık kazalar oluyor, vefat ve yaralanma haberleri bizleri üzüyordu. Ben üçüncü dönem adaylığımda bu seçimi kazandım. Her dönem Etimesgut’a geldiğimizde Etimesgutlu, Sincanlılar sürekli olarak, ‘İstasyon Caddesi ne olacak? Nasıl çözüm bulunacak?’ diye soruyorlardı. Yine cumhurbaşkanları, başbakanlar, belediye başkanları seçilir seçilmez ‘Yapacağız, problemi çözeceğiz’ diye iddia ediyorlardı. Yapılamadığı gibi ayrıca kış ve bahar aylarında yaşanan her yağışta bölgede su baskınları yaşanıyordu. 2019 yılında göreve yeni başladığımızda yaşanan bir selde de yine bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında göreve gelir gelmez İstasyon Caddesi ile ilgili çalışmalara başladıklarının altını çizen Yavaş, “Hemen kolları sıvadık ve çalışmaya başladık. Çünkü bizim çöp projelere boşa harcayacak bir kuruş paramız yok. Ne bir dakika zamanımız ne de halkın sağlığı canı dururken başka projelere harcayacak paramız yok. Kendi paramızı harcarken nasıl titiz davranıyorsak sizlerden aldığımız bu parayı da aynı titizlikle harcamak zorundayız” dedi.

“ON YILLARDIR ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNU YAKLAŞIK 555 MİLYON LİRA MALİYETLE ÇÖZDÜK”

“30 yıldır değiştirilmeyen bir altyapı ile 20 yıldır çileye dönen bir üstyapının baştan aşağı yenilenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, şöyle devam etti:

“İşte bugün, Önce Türk Kızılayı Caddesi’nde çalışmalarımıza başladık. Etimesgut Ağız Diş Sağlığı Merkezi önü ile askeri lojmanların kesişiminde oluşan araç trafiğinin rahatlatılması ve Sabancı Bulvarı-Türk Kızılayı bağlantısının yapılması amacıyla 2 adet köprülü kavşağı öncelikle vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bu kavşakların yapımı sırasında elektrik, içme suyu, pis su, telekom ve doğalgaz hatlarının deplaselerini de yine biz yaptık. Çünkü onların yapmasını beklesek yine bu iş yapılamayacaktı. Türk Kızılayı Caddesindeki 2 adet köprülü kavşağımızı ve Hikmet Özer Caddesi bağlantı yolunu toplam 56 milyon 250 bin lira maliyetle bitirdik. Daha sonra İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projemiz için derhal harekete geçtik. Toplam uzunluğu 9 kilometre olan, 4 demiryolu geçiş köprüsü ve 1 alt geçitten oluşan projeyi geçtiğimiz yıl mayıs ayında 126 milyon lira maliyetle halkımızın kullanımına açtık. Hemen ardından mevcut İstasyon Caddesi’nin altyapı çalışmalarına başladık. Çünkü biraz önce söylediğim gibi, şiddetli yağışlarda artık şehir selleri oluyor. Ortalık her taraf suyla doluyordu. Yağmur sularının sellerinin neden olduğu bölgede kalıcı çözüm üreterek 3 ayrı noktada büyük deşarj yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdik. Altyapısını baştan aşağı yenilediğimiz projeyi de 162 milyon 994 bin lira maliyetle tamamladık. Eskiden mantık şöyleydi; yerin altına yapılan yatırımı vatandaş nasıl olsa görmüyor görmeyince de ne yaptınız diye soruyor ama altyapıya para ayırmazsanız işte insanlar ölüyor. Yine asfalt, orayı sıfırdan alıp şehrin en güzel caddesi yapmak için asfaltını, inşaatını, kaldırımını da yapmaya başladık. 240 milyon lira bedelle bu çalışmaları da nihayete erdirdik. Halâ da çalışmalarımız devam ediyor. İşte, on yıllardır çözüm bekleyen sorunu, Türk Kızılayı Caddesi ile birlikte toplamda yaklaşık 555 milyon lira maliyetle çözdük. Pandemi oldu, ekonomik kriz oldu, gelirlerimiz azaldı ama biz geldik, yapacağız dedik ve yaptık.”

“ANKARA’NIN ASLİ İHTİYAÇLARINI ÇOK ÇALIŞARAK TAMAMLAYACAĞIZ”

Etimesgut ve Sincan’da tamamlanan ve temeli atılacak projeler için bir araya geldiklerini hatırlatarak açıklamalarını sürdüren Yavaş, projeler arasında park, üst geçit, aile yaşam merkezi, e-spor merkezi, altyapı ve yüzme havuzu gibi projelerin bulunduğunu belirterek çalışmaların toplam maliyetinin yaklaşık 1 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.

Yavaş, şöyle devam etti:

“Yapacağız… Başka yere para harcamazsanız, halkın gerçek ihtiyaçları için para harcarsanız her yere de yetiyorsunuz. Pandemide gelirlerimizin azalması, zorlu ekonomik şartlar bir yandan da deprem bölgesine yaptığımız çalışmalar varken buna rağmen yine de Ankara için çalışmaya devam edeceğiz. Hem vatandaşımızın yanında olacak, kimsenin yatağa aç ve açıkta girmemesi; hiçbir çocuğun üşümemesi için çalışacağız. Hem de Ankara’nın böyle asli ihtiyaçlarını çok çalışarak tamamlayacağız. Çünkü gayriciddi bir anlayıştan, halktan yana bir anlayışa geçerseniz; parayı ‘elalem parası’ değil, ‘milletin parası’ olarak görür ve harcarsanız, önceliği halkın sağlığına ve canına verirseniz; ortaya böyle eserler çıkar.”

“VATANSEVER TÜRK GENÇLERİ GÖTÜRÜYOR O FATURALARI”

Millet ittifakı olarak farklı bir yönetim anlayışının sergilenmesi için kendilerine fırsat verildiğini kaydeden Yavaş, şöyle devam etti:

“Şimdi ise altı parti bir araya geldiniz. 11 büyükşehir belediye başkanlığında yapılan bütün anketlerde belediye başkanlarının hepsinin oyunun arttığını görüyoruz. Oysa seçilmeden evvel söylenenleri hatırlıyorsunuz; ‘Bunlar küçücük bir beldenin belediye başkanı beceremezler, batırırlar…’ Bir diğeri dedi ki; ‘Daha ilk aydan 50 milyon lira borçla başlayacak, işçinin maaşını ödeyemeyecek. Nasıl yürütecek?’ Bir başkası dedi ki; ‘Bunların derdi başka… Biz seçilemezsek, İstanbul için özellikle, Kudüs elden gider Mekke elden gider’ dediler. Ne alaka Allah aşkına? Şimdi de aynılarını söyleyecekler. Ankara’da su sayaçlarını PKK’lılar okuyacakmış, DHKPC’liler de evlere fatura götürecekmiş. Bütün Türkiye’ye ilan ediyorum. Vatansever Türk gençleri götürüyor o faturaları.”

Seçim döneminde seçilirlerse sosyal yardımların kesileceğinin iddia edildiğini de hatırlatan Yavaş, “Bırakın sosyal yardımları kesmeyi, biz bunu sosyal yardım olarak değil sosyal destek olarak görüyoruz” dedi. Öğrenci desteklerinden Başkent Kart’a, Doğal gaz desteğinden et desteğine kadar vatandaşa sağlanan sosyal destekler hakkında bilgi veren Yavaş, şöyle devam etti:

“Biz baştan söyledik biz şeffaf olacağız, yaptığımız işi maliyetlerini herkese anlatacağız, ihalelerimiz açık olacağız dedik. Belediyeyi batırır dediler, 4,5 milyar onların borcunu ödedik. Şu anda kredibilitesi en yüksek belediye hâlâ Ankara Büyükşehir Belediyesi. Paraları boşa harcamazsanız, nerede ihtiyaç varsa oraya harcarsanız her yere para yetiyor. Devletin de yarın hükümetimizin de iktidarın da değişiklik yaptığı zaman yapacağı o. Artık açık ihaleler şeffaf olmak suretiyle hem israfı ortadan kaldıracak hem de çok daha güzeli olacak. Varmak istediğimiz sonuç; onlar ne kadar karala arsa kararsın artık dayanacak bir güçleri kalmadı, savunacak bir şey de kalmadı.”

“TÜRKİYE'NİN MENFAATİNİ VE HAKLARINI HER ORTAMDA KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

ABB Başkanı Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Millet İttifakı olarak 61 milyon seçmenin oyuna talibiz. Şunun oyu, bunun oyunu diye ayrıca vaktimiz yok. Bu memlekette şu anda Türkiye'de Anadolu’nun her yerinde Hakkari'de ve Edirne'de ve Kars'ta da Ankara'da da herkesin derdi müşterek. İşsizlik, açlık ve pahalılık, geçim sıkıntısı, herkesinki müşterek. O zaman hangi seçmeni sen Kürt seçmenisin, sen şu seçmenisin diye ayıracağız, tümünün oyuna talibiz. İşte hem demokratik gelişimi sağlamak hem de yeni bir anlayış getirmek için ortaya çıkan 6’lı Hükümet tertemiz bir sayfa açmak istiyor. Bu tertemiz sayfayı zaman zaman bozmak isteyenler oluyor. Bunlardan bir tanesi Kandil…. Kandil sürekli olarak 6’lı Masanın işini böyle zora sokacak açıklamalar yapıyor ve amacı kirletmeye çalışıyor. Net bir şekilde söylüyoruz: ‘Kandil'i de başlarına yıkarız, Kandil'e de karşıyız, PKK’ya da karşıyız. Açık açık söylüyoruz, bizleri onlarla korkutamazsınız, halkımızı da inandıramazsınız.

Eğer bölücülükten bahsedilmek isteniyorsa bakın HDP ayrı seçime gidiyorum, bölücülükten bahsediliyorsa HÜDA PAR'ın programını okuyun. Onlarla birlikte seçime nasıl gidiyorlar, içlerine nasıl sindiriyorlar, önce onun cevabını versinler. Devletin milli güvenliği, milli güvenlik politikası, dış politikası bunlar giderse bitermiş. Hayır iyi yapılan her şeyle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin menfaatini ve haklarını her ortamda korumaya elbette devam edeceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunun teminatlardan birisi Mansur Yavaştır, bir diğeri Sayın Genel Başkanımızdır, diğer 5 parti genel başkanıdır. Hiç kimsenin endişesi olmasın artık bu şekilde korkutmaktan başka malzemeleri kalmadı. Allah nasip ederse 15 Mayıs’tan sonra aynı Ankara nasıl 31 Mart 2019’dan sonra yeni bir zihniyete ulaştıysa, inşallah Türkiye'de ferahlatacak rahatlayacak ve hepimiz inşallah huzurla bereketi göreceğiz.”

AKŞENER: “ÇALMIYORSUN BE BAŞKANIM, KAYIRMIYORSUN BE BAŞKANIM, CEBE ATMIYORSUN BE BAŞKAN’IM, BİRİLERİNİ ZENGİN ETMİYORSUN”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise konuşmasında Ankapark'a harcanan 800 milyon doların çöpe atıldığını belirterek, "Türk parasına çevirdiğiniz zaman gençlerimizin evinde bilgisayarsız, Ankara'da bilgisayarsız genç kalmazdı, tabletsiz genç kalmazdı, ayda 1 kilo et verilen evlere belki 2 kilo et verilebilirdi. Haram olsun zıkkım olsun” dedi.

Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Başkanım söze şöyle başladı; ‘20 yıldır her gelen bakanın, her gelen hükümetin, her gelen milletvekilinin söz verip yerine getirmediği bu hizmeti Allah'a bin şükür olsun ki yapmak bana nasip oldu’ dedi ya; Mansur Başkan’ım hep hayırlı hizmetler sana nasip oldu. Niye? Çalmıyorsun be Başkanım, kayırmıyorsun be Başkanım, cebe atmıyorsun be Başkan’ım, birilerini zengin etmiyorsun. Demek ki neymiş; harama el uzatmadığın zaman, bu milletin vergilerini hayra kullandığın zaman, yandaş kayırmadığın zaman, demek ki neymiş yapılamayan hizmetler hem de son derece uygun sonuçlarla uygun paralarla yapılabiliyormuş.”