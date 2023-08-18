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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Farkındalık Yaz Şenliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Farkındalık Yaz Şenliği
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği iş birliğiyle ‘Farkındalık Yaz Şenliği’ düzenlendi. 300 kişinin katıldığı etkinlikte; nefes egzersizi, yüz boyama ve resim yapma gibi aktiviteler yapıldı.

Başkent’te her kesimin ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcayan Ankara Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlar için “Farkındalık Yaz Şenliği” düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çubuk Belediyesi ve Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe 300 kişi katıldı.

NEFES EGZERSİZİNDEN YÜZ BOYAMAYA

Etkinlikle ilgili bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Çubuk Aile Yaşam Merkezi İdarecisi Fatma Yılmaz, şunları söyledi:

“Bugün Çubuk Abad Parkı’nda, Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği ve Çubuk Belediyesi ile birlikte Farkındalık Yaz Şenliği düzenledik. Etkinliğe 300 kişi katıldı. Amacımız, engelli engelsiz diye ayırmadan tüm insanların birlikte bir şeyler yapabileceğini göstermek. Nefes egzersizi, resim yapma, mini konser ve yüz boyama etkinliği yaptık.”

Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Fadime Karan ise, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çubuk Belediyesi’ne katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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