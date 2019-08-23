Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilginç sürpriz

Geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yeni bir uygulama daha başlatan Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmalarının devam ettiği Sakarya Caddesi’nde zemine sek sek oyunu çizdi.

7’DEN 70’E VATANDAŞLARIN EĞLENCE ODAĞI OLDU

Yaz aylarının başlamasıyla farklı ilçelerde Açık Hava Sineması ile nostalji rüzgarı estiren Büyükşehir Belediyesi’nin yeniden canlandırmak istediği sek sek oyununa vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Caddede yürüyen, işe ya da evine giden vatandaşlar sek sek oymadan geçmezken, izleyen ve oynayan herkes eğlenceli anlara da tanıklık ediyor.

Yerde bulunan sek sek oyununu fark ederek oynamaya başlayan 65 yaşındaki Esma Eker, Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulaması sayesinde çocukluğuna geri döndüğünü anlatarak, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Kızılay’ın sokak ve caddelerine yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Burası çok kalabalık bir cadde ve yenilenmeye ihtiyacı vardı. Sakarya Caddesi’ne yeni çiçekler ve ağaçlar dikilmiş, yollar yapılıyor ve çok güzel olmuş. Sek sek oyununu görünce anılarım gözümde canlandı. Hatta duygulandım. Çocukken çok oynardım. Hizmet güzel olursa memnuniyet de yüksek olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“İÇİMİZDEKİ ÇOCUĞU YAŞATIYOR”

Büyükşehir Belediyesi’nin örnek bir belediyecilik sergilediğini söyleyen Turgut Okyay ise, “Büyükşehir Belediyesi’nin emin ellerde olduğuna inanıyoruz. Belediye’nin hizmetlerini yakından takip ediyorum ve kutluyorum. Metrodan çıkarken sek sek oyununu fark edince aklıma çocukluğum geldi, anılarım canlandı. Oyun kültürünün yaşatılması adına yapılan bu çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Sek sek oyununun nostaljik bir çalışma olduğunu vurgulayan Hürriyet Gazioğlu da, “Sakarya Caddesi sembol bir cadde. Sek sek oyunu ile de bir nostalji oluşturmak istenmiş. Yerde görünce çocukluk yıllarım aklıma geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” sözleriyle duygularını paylaştı.

Çocuğuyla birlikte sek sek oynayan Hasibe Bilgin, “Sakarya Caddesi sürekli uğradığım bir yer. Çocuğumla birlikte yürürken sek sek oyununu gördüm. Çocukluğumda çok severek oynadığım bir oyundu. Anılarımı anımsadım. Çocuğumda oynamak istedi ve kısa bir sürede olsa eğlenmiş olduk” derken, Sakarya Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarını yakından görmeye geldiğini söyleyen Gazeteci Murat Yetkin ise memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

“Çok uzun zamandır bütün alana el atılması gerekiyordu. Şimdi el atıldığını görmek beni memnun etti. Çalışma bittikten sonra yine gelip göreceğim. Kızılay’ın tamamının elden geçmesi lazım.”