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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ''İlham Veren Kadınlar'' paneli

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ''İlham Veren Kadınlar'' paneli
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ''İlham Veren Kadınlar'' paneline ev sahipliği yaptı. Farklı alanlarda başarıya ulaşmış kadınların deneyimlerini paylaştığı panelde, kadınların güçlenmesine yönelik önemli mesajlar verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerle kadınların başarılarını vurgulamaya devam ediyor. Mart ayı boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında “İlham Veren Kadınlar” paneli düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, girişimci ve iş insanı Beril Anaç, diyetisyen Elvan Odabaşı, mimar ve iş insanı Emel Uslu Atik ile KRİSDER Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Canan Karalar Yüksel konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü ise Aysun Şahin Mutlu üstlendi. Zeybek gösterisi ile başlayan program, panel ve Bacı Erenler Gösterisi ile devam etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “İlham Veren Kadınlar” paneline ev sahipliği yaptı. Farklı alanlarda başarıya ulaşmış kadınların deneyimlerini paylaştığı panelde, kadınların güçlenmesine yönelik önemli mesajlar verildi.

ÇOKAKOĞLU: “KADIN ÖNCELİKLİ PROJELERE YER VERMEYE ÇALIŞTIK”

Panele katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, yaptığı konuşmada belediyenin kadın öncelikli politikalarına değinerek şunları söyledi:

“Türk toplumu kadının toplumdaki yeri anlamında geçtiğimiz yüzyıllardan beri dünyadaki müstesna yerini hep koruya gelmiştir. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatları doğrultusunda politikalarımızda kadın öncelikli politikalara ve projelere yer vermeye çalıştık. Mor Haritam gibi çok önemli ve özel programlar oluşturduk. Kadınlarımızın duraklarda istediği zaman inebilmeleri gibi Türkiye'de önemli öncü şeylere imza attık. İşe alımlarda mümkün olduğunca kadın kontenjanımızı yüksek tutmaya çalıştık. Dünya Kadınlar Günü'nün tüm kadınlarımıza, tüm Türkiye'ye kutlu olmasını diliyorum. Ülkemizdeki kadın sorunlarının, kadın cinayetlerin olmadığı, kadının en önde yürüdüğü bir Türkiye olmaya devam etmesi dileklerimi ileterek sözlerime son vermek istiyorum.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “İlham Veren Kadınlar” paneline ev sahipliği yaptı. Farklı alanlarda başarıya ulaşmış kadınların deneyimlerini paylaştığı panelde, kadınların güçlenmesine yönelik önemli mesajlar verildi.

Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman ise etkinlikle ilgili, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mart ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenledik. Bugün ‘İlham Veren Kadınlar’ adlı panele ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadık. Dördü birbirinden başarılı, birbirinden etkileyici hayat hikâyesi olan kadınların panelini izledik. İnşallah burada bulunan birçok kadına hikâyeleri ilham olur. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun” diye konuştu.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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