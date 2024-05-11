Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ''Kadın Emeği Pazarı''

Başkentli kadınlara ve kadın kooperatiflerine desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Anneler Günü”ne özel olarak Batıkent Rekreasyon Alanı’nda ''Kadın Emeği Pazarı'' kurdu. Pazar 11-12 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edebilecek.

Özel günlerde “Kadın Emeği Pazarları” kuran Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcilerin el emeği göz nuru hazırladıkları ürünlerini satmaları için fırsat yaratıyor.

Batıkent Rekreasyon Alanı’nda kurulan “Anneler Günü Kadın Emeği Pazarı”nda kadınların el emeği ürünleri; takı, toka, hazırlamış oldukları yiyecek ve içecekleri satışa sunuldu. Pazar, Elvankent Kadın Lokali üyelerinin sergilediği dans gösteri ile başladı. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği pazarda stantlar, 11-12 Mayıs tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

AMAÇ KADINLARA EKONOMİK DESTEK SAĞLAMAK

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, Kadın Emeği Pazarı’na olan yoğun ilgiden mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Anneler Günü dolayısıyla kadınlarımızın yapmış olduğu el emeği ürünlerini bugün Batıkent’te sergilemiş bulunuyoruz. İçlerinde bize başvuran kadın kooperatifleri ve bireysel girişimci kadınlarımız bulunuyor. Burada amacımız biraz olsun el emeği yapan üyelerimize, kadınlarımıza ekonomik destek sağlamak. Vatandaşlarımıza da en azından Anneler Günü hediyelerini buradan almaları için bir fırsat tanımış oluyoruz.”

VATANDAŞLARDAN ANKARA BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Kadın Emeği Pazarı’na katılım sağlayan girişimcilerden Selma Akdeniz, “Öncelikle Mansur Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kadın emeğine değer verilmesi bizleri çok mutlu ediyor. Kadın emeğinin yüceltilmesi, emeğe değer verilmesi çok güzel bir şey teşekkür ediyorum” dedi.

Pazar da stant açan Nazlı Korkmaz da, “Bugün stant açtım her şey gayet güzel çok hoşuma gitti. Ankara’ya 3 ay oldu geleli ve ilk defa katılıyorum böyle bir etkinliğe” ifadelerini kullandı.

Ayşen Üzüm ise “Ben de çok memnun oldum çok güzel bir etkinlik oldu. Teşekkür ediyorum çünkü evde kendi yaptığım ürünleri sergileme fırsatım oldu” şeklinde konuştu.