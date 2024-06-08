Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ''Kadın Emeği Pazarı''

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurban Bayramı öncesinde Antares Alışveriş Merkezi’nde ‘Kadın Emeği Pazarı’ kurdu. Pazar, 9 Haziran Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Özel günler öncesi ‘Kadın Emeği Pazarları’ kuran Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Kurban Bayramı öncesinde kadın girişimcilerin ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla Antares Alışveriş Merkezi’nde kurulan pazarda hazırlanan takı, toka, çanta, tekstil ürünleri, cüzdan ve süs eşyaları satışa sunuldu Pazar, 9 Haziran Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Başkentliler büyük ilgi gösteriyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, kurulan Kadın Emeği Pazarlarının hem yurttaşlardan hem de kadın girişimcilerden büyük ilgi gördüğünün altını çizerek, “Yerel kalkınmada kadın emeğinin ve kadın girişimciliğinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyoruz. Yıl boyunca Ankara’nın çeşitli noktalarında halka açık olarak kadın girişimcilerimizin ürettikleri ürünleri satabilmeleri için imkânlar sunuyoruz. 3 gün boyunca sürecek etkinliğimizde kadın girişimcilerimiz emeklerini halka sunabilecek” diye konuştu.



Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç ise Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği organizasyonun önemini vurgularken “Kadın elinin değdiği her şeyde bereket vardır. Bütün Keçiörenli kadınlarımızın yanındayız. El emeği göz nuru yaptıkları tüm işleri destekliyoruz” dedi.