  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ''Kadın Emeği Pazarı''

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ''Kadın Emeği Pazarı''

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ''Kadın Emeği Pazarı''
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurban Bayramı öncesinde Antares Alışveriş Merkezi’nde ‘Kadın Emeği Pazarı’ kurdu. Pazar, 9 Haziran Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Özel günler öncesi ‘Kadın Emeği Pazarları’ kuran Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Kurban Bayramı öncesinde kadın girişimcilerin ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla Antares Alışveriş Merkezi’nde kurulan pazarda hazırlanan takı, toka, çanta, tekstil ürünleri, cüzdan ve süs eşyaları satışa sunuldu Pazar, 9 Haziran Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Başkentliler büyük ilgi gösteriyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, kurulan Kadın Emeği Pazarlarının hem yurttaşlardan hem de kadın girişimcilerden büyük ilgi gördüğünün altını çizerek, “Yerel kalkınmada kadın emeğinin ve kadın girişimciliğinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyoruz. Yıl boyunca Ankara’nın çeşitli noktalarında halka açık olarak kadın girişimcilerimizin ürettikleri ürünleri satabilmeleri için imkânlar sunuyoruz. 3 gün boyunca sürecek etkinliğimizde kadın girişimcilerimiz emeklerini halka sunabilecek” diye konuştu.

Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç ise Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği organizasyonun önemini vurgularken “Kadın elinin değdiği her şeyde bereket vardır. Bütün Keçiörenli kadınlarımızın yanındayız. El emeği göz nuru yaptıkları tüm işleri destekliyoruz” dedi.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kediye apartmanda sopayla saldırdı Kediye apartmanda sopayla saldırdı ''Cesareti olmayan izlemesin'' dedi, canlı yayında eniştesini bıçakladı ''Cesareti olmayan izlemesin'' dedi, canlı yayında eniştesini bıçakladı Taylor Swift sahnede kramp geçirdi Taylor Swift sahnede kramp geçirdi Ahmet Çakar'dan Beyaz TV'ye rest: ''Kimsiniz ulan siz ?'' Ahmet Çakar'dan Beyaz TV'ye rest: ''Kimsiniz ulan siz ?'' 5 dev bankadan altın tahmini: Altın fiyatları yükselişe devam edecek mi? 5 dev bankadan altın tahmini: Altın fiyatları yükselişe devam edecek mi? Baraj gölü köyü böldü, kimileri taşındı, kimileri ise göl manzarasının keyfini sürüyor Baraj gölü köyü böldü, kimileri taşındı, kimileri ise göl manzarasının keyfini sürüyor Bu da Hasan Can Kaya'nın ''sı*ış hikayesi'' oldu Bu da Hasan Can Kaya'nın ''sı*ış hikayesi'' oldu Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran görüşme Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran görüşme İnterneti ikiye bölen kıyafetin sahibi tutuklanarak hapse atıldı İnterneti ikiye bölen kıyafetin sahibi tutuklanarak hapse atıldı Özel ve Kılıçdaroğlu aylar sonra ilk kez yan yana Özel ve Kılıçdaroğlu aylar sonra ilk kez yan yana