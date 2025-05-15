  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kahramankazan Örencik Sulama Projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kahramankazan Örencik Sulama Projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kahramankazan Örencik Sulama Projesi
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleyecek ve tarımsal üretimi artıracak projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ Genel Müdürlüğü ortaklığında Kahramankazan Örencik Mahallesi’nde 310 dekar alana hizmet veren açık sulama kanalları “Kapalı Sulama Sistemi”ne dönüştürüldü.

Sulama kanallarında yapılan inceleme ve tespitler üzerine tesisi faal duruma getirebilmek, suyun tarım alanlarında etkin kullanılmasını sağlamak ve vahşi sulamanın önüne geçerek su tasarrufu sağlamak amacıyla dönüştürülen sistem sayesinde 1130 dekar alan sulamaya açılmış oldu. Toplam 4 bin 945 metre boru döşenerek hizmete açılan tesisin işletmesi ise Kahramankazan Belediyesi tarafından yürütülecek.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile ASKİ Genel Müdürlüğü ortaklığında Kahramankazan Örencik Mahallesi’nde 310 dekar alana hizmet veren açık sulama kanalları “Kapalı Sulama Sistemi”ne dönüştürüldü.

Sulama göletinin açılışına; ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Meclis Üyeleri, Ziraat Odası Başkanları ile çok sayıda çiftçi ve davetli katıldı.

TESİSİN İŞLETMESİNİ KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ YÜRÜTECEK

Sulama kanallarında yapılan inceleme ve tespitler sonucunda tesisi faal duruma getirebilmek, suyun tarım alanlarında etkin kullanılmasını sağlamak ve vahşi sulamanın önüne geçerek su tasarrufu sağlamak amacıyla dönüştürülen sistem sayesinde 1130 dekar alan sulamaya açılmış oldu. Toplam 4 bin 945 metre boru döşenerek hizmete açılan tesisin işletmesi ise Kahramankazan Belediyesi tarafından yürütülecek.

“GELECEK NESİLLERE HEM TOPRAĞI HEM DE SUYU BIRAKABİLMEK İÇİN ÖZEN GÖSTERMEMİZ LAZIM”

Açılış konuşmasında “Tarımsal üretimden vazgeçmeyin, tarımsal üretime devam edin” mesajlarını veren ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, “Kahramankazan Belediye’mizle birlikte istişare ederek ASKİ üzerinden inşaatı bir yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik. Şu andan itibaren de artık sulama şebekesi Kahramankazan Belediye’mize ait. Onlar işletecekler. Üreticilerimize en büyük katkıyı suyla sağlayacağız. Kuru tarımdan sulu tarıma geçildiğinde çiftçi geliri minimum üç kat artar. Bizim de hedefimiz buydu. Lütfen şunu unutmayınız. Bir iklim krizi yaşıyoruz ve su çok değerli. Suyu damla damla kullanmak durumundayız. Gelecek nesillere hem toprağı hem de suyu bırakabilmek için gereken özeni göstermemiz lazım. Üreticilerimizin tohumundan gübresine fidesinden sulamasına kadar her türlü yardımı ve yatırımı gerçekleştiriyoruz. Son dönemde biliyorsunuz atık plastikleri topluyoruz bir damla sulama fabrikası kurduk. Damla sulama fabrikasında borularımızı üretiyoruz. Yakında bunların da talebini açacağız. İsteyen vatandaşlarımıza damla sunama borusunu da vereceğiz. Lütfen tarımsal üretimden vazgeçmeyin. Tarımsal üretime devam edin. Biz de hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de Kahramankazan Belediyesi olarak sizlere elimizden gelen desteği sağlayalım. Hep beraber üretelim. Bütün üreticilerin Dünya Çiftçiler Günü’nü de kutluyorum” ifadelerini kullandı.

 “ANKARA’YA KAHRAMANKAZAN’IN ADINI DUYURACAĞIZ”

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, “Kahramankazan hem sanayi başkenti olma yolunda hızla ilerlerken, özümüz olan tarımı ve hayvancılığı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mansur Yavaş’ın Ankara’nın çiftsini ayağa kaldırmak için, ziraatı ayağa kaldırmak için, hayvancılığı ayağa kaldırmak için verdiği büyük bir mücadele var. Kahramankazan’ın çiftçisinin Büyükşehir Belediyesi’yle Kahramankazan Belediyesi’yle güzel bir şekilde yapacağı etkinliklerle Ankara’ya Kahramankazan’ın adını duyuracağız” dedi.

 

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem Sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Metin Arolat'ın otopsi raporu ortaya çıktı Sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Metin Arolat'ın otopsi raporu ortaya çıktı TikTok fenomeni kadın sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada öldürüldü TikTok fenomeni kadın sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada öldürüldü Antalya'da hayatının şokunu yaşayan Rus turist polis baskınına katıldı Antalya'da hayatının şokunu yaşayan Rus turist polis baskınına katıldı Survivor'da Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya ile tartışan İsmail Balaban'ın cezasını açıkladı Survivor'da Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya ile tartışan İsmail Balaban'ın cezasını açıkladı Maçın oyuncusu seçilen Victor Osimhen'den transfer açıklaması Maçın oyuncusu seçilen Victor Osimhen'den transfer açıklaması Türkiye'nin Pakistan mesajı turizmi vurdu: Rezarvasyonlar bir bir iptal ediliyor Türkiye'nin Pakistan mesajı turizmi vurdu: Rezarvasyonlar bir bir iptal ediliyor Filenin 2 sultanı Zehra Güneş ile Melisa Vargas'ın başbaşa tatili olay oldu Filenin 2 sultanı Zehra Güneş ile Melisa Vargas'ın başbaşa tatili olay oldu Hadise ile Seda Bakan'ın arasına kara kedi girdi Hadise ile Seda Bakan'ın arasına kara kedi girdi Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı
Bülent Ersoy ''Çene yoran'' mal varlığı için vasiyetini açıkladı Bülent Ersoy ''Çene yoran'' mal varlığı için vasiyetini açıkladı Yüzlerce memur şokta: Yapılan devlet yardımı geri istenecek! Yüzlerce memur şokta: Yapılan devlet yardımı geri istenecek! Türkiye'de de satılıyor! Motoru sorunlu olan bu araçlar için tazminat ödenecek Türkiye'de de satılıyor! Motoru sorunlu olan bu araçlar için tazminat ödenecek Küçük yatırımcı şokta... Altın dibi gördü: Güvenli liman 1 ayın dibinde! Küçük yatırımcı şokta... Altın dibi gördü: Güvenli liman 1 ayın dibinde! Her satırı korkunç: Yangında eşi ve 2 çocuğu ölen şüphelisi itfaiye erinin ifadesi ortaya çıktı Her satırı korkunç: Yangında eşi ve 2 çocuğu ölen şüphelisi itfaiye erinin ifadesi ortaya çıktı PKK'nın feshi sonrası İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken yorum PKK'nın feshi sonrası İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken yorum Trabzonspor madalya almaya çıkmadı Trabzonspor madalya almaya çıkmadı Oyunculuğu bırakıp Influencer olmuştu, yaz sezonunu Fethiye'de açtı Oyunculuğu bırakıp Influencer olmuştu, yaz sezonunu Fethiye'de açtı Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrasında kafa karıştıran seçim anketi Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrasında kafa karıştıran seçim anketi Antalya'daki korku evinde büyük kabus: Yaralılar var! Antalya'daki korku evinde büyük kabus: Yaralılar var!