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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kahramanmaraşlı çiftçilere sıvı gübre desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kahramanmaraşlı çiftçilere sıvı gübre desteği
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş’taki depremzede çiftçilere desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas AŞ’nin bayram öncesi yola çıkardığı 5 TIR dolusu 100 ton gübre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde bölgedeki çiftçilere ulaştırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Depremi’nin yaşandığı Kahramanmaraş’a desteklerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta altyapı çalışmalarından sıcak yemek dağıtımına, yaşam alanlarının ilaçlanmasından psikolojik desteğe kadar birçok konuda destekte bulunan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de depremzede çiftçiler için bölgeye sıvı gübre gönderiyor.

 100 TON SIVI GÜBRE ÇİFTÇİLERE DAĞITILACAK

ABB iştiraklerinden BelPlas AŞ, Kahramanmaraşlı çiftçilere ulaştırmak üzere 5 TIR dolusu sıvı gübreyi bayram öncesinde yola çıkardı. Bayram öncesi çiftçilere can suyu olabilmek amacıyla 5 TIR ile yola çıkan yaklaşık 100 ton sıvı gübre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde çiftçilere ulaştırılacak.

BelPlas AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tokmak, “Ankara Büyükşehir Belediyesi BelPlas AŞ tarafından üretilen sıvı gübrelerimiz Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen çiftçilerimize ulaştırılmak üzere yola çıkmıştır.  5 tır olarak yaklaşık 100 ton gübre bayramda orada olacak şekilde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılacaktır” dedi.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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