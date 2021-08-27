Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ''Kırmızı - Beyaz'' çağrı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 99. yıl dönümü için Başkentlilere özel bir kutlama programı hazırladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünde;

Türkiye’nin sevilen sanatçıları Sunay Akın ve Bengü ile unutulmayacak bir bayram kutlama programı hazırladı. “Kırmızı Beyaz Giy Gel. Zafere Ortak Ol” konseptiyle 30 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00’da Gençlik Parkı’nda düzenlenecek konser programının dışında Onur Akın, Buray, Koray Avcı, Agora Senfoni Orkestrası ve Sabahat Akkiraz’ın vereceği konserlere de tüm Başkentlileri davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “30 Ağustos Zafer Bayramımızın sevincini gelin birlikte yaşayalım” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 99. yıl dönümü için Başkentlilere özel bir kutlama programı hazırladı.

Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Sunay Akın’ın ‘Zafere Giden Yol’ adlı sunumuyla 30 Ağustos 2021 saat 19.00’da Gençlik Parkı’nda başlayacak kutlama programında ünlü şarkıcı Bengü de konser verecek.

KONSERE ‘KIRMIZI BEYAZ GİYİNİP GELİN’

Başkentlilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı konserine “Kırmızı Beyaz Giy Gel. Zafere Ortak Ol” çağrısıyla kırmızı beyaz kıyafet giyerek katılmalarını isteyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, kutlama programında dans gösterisiyle de Başkentlilere unutulmaz bir zafer bayramı yaşatacak.

Sunay Akın ve Bengü’nün sahne alacağı konser ile birlikte hafta boyunca sürecek ücretsiz açık hava konser programlarına tüm vatandaşları sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, “Hafta boyunca Başkent’in dört bir yanında düzenleyeceğimiz konserle ile 30 Ağustos Zafer Bayramımızın sevincini gelin birlikte yaşayalım. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kutlama programları ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Başkent’te Zafer Bayramı konser ve etkinlik programı şöyle:

-Buray- 27 Ağustos 2021 Altınpark saat 20.30

-Koray Avcı- 28 Ağustos 2021 Gençlik Parkı saat 20.30

-Agora Senfoni Orkestrası- 29 Ağustos 2021 Altınpark saat 20.30

-Bengü- 30 Ağustos 2021 Gençlik Parkı saat 20.30

-Sabahat Akkiraz- 1 Eylül 2021 Vedat Dalokay Parkı saat 20.00