Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Mamak Metrosu için yapım ihalesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Hattı Yapım İşi" için ön yeterlilik başvurularının ardından 2. aşama olan yapım ihalesi için 9 Kasım’da ilana çıktı. Sunulan ön yeterlilik dokümanlarının incelenmesi sonrasında EBRD’nin de son değerlendirmesiyle; ihaleye başvuran 11 firma arasından 9 firma ön yeterlilik şartlarını sağladı ve ihaleye davet edildi. İhalenin ocak ayı sonunda sonuçlanması planlanırken sözleşmenin mart ayında imzalanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkente yakışır hızlı, teknolojik, konforlu ve erişilebilir bir ulaşım sağlama amacıyla raylı sistemler ağını yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile kredi sözleşmesi imzalayan Büyükşehir Belediyesi, “Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Hattı” için ön yeterlilik ihalesinden sonra 2. aşamaya geçilerek yapım ihalesi için 9 Kasım’da ilana çıktı.

YAVAŞ: “HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ”

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Dikimevi-Natoyolu (Mamak) Metrosu’nun ön yeterlilik ihalesinden sonra 2. aşamaya geçtik. EBRD’nin son değerlendirmeleri sonucunda ön yeterliliği sağlayan 9 firma ihaleye davet edildi. İhalenin ocak ayı sonunda sonuçlanmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda diğer metro hatlarımızın proje çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyoruz. İhale sürecini https://s.ankara.bel.tr/files/2023/11/14/cbd5cf088878104c9f4313106d5319d9.jpg adresinden takip edebilirsiniz.”

9 FİRMA ÖN YETERLİLİK ŞARTLARINI SAĞLADI

Sunulan ön yeterlilik dokümanlarının incelenmesi sonrasında EBRD’nin de son değerlendirmesiyle; ihaleye başvuran 11 firma arasından 9 firma ön yeterlilik şartlarını sağladı ve ihaleye davet edildi. İhalenin ocak ayı sonunda sonuçlanması planlanırken sözleşmenin mart ayında imzalanması hedefleniyor.

İhale, EBRD’nin ihale kurallarına göre yürütülüyor. Banka tüm ihale sürecini ve ihale değerlendirme raporunu incelemeyi sürdürüyor.

Ön yeterlilik şartlarını sağlayan firmalar ise şöyle;

-Cengiz İnşaat

-Kalyon İnşaat

-Kolin İnşaat

-Makyol

-Yapı Merkezi

-Gülermak

-Rönesans

-Aga - Özgün Ortaklığı

-Dillingham İnşaat

DİĞER METRO PROJELERİNDE DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi; toplamda 9,63 kilometrelik 5 istasyondan oluşacak M2 Çayyolu Koru-Bağlıca ve Yaşamkent Uzatma Hattı, 7,69 kilometrelik 4 istasyondan oluşacak M4 Keçiören Şehitler-Ovacık Uzatma Hattı ve 14,3 kilometrelik 11 istasyondan oluşacak M5 Dikmen-Kızılay Hattı için çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, M6 olarak adlandırılacak 10 kilometrelik M2 Çayyolu ve M3 Sincan Birleşim Hattı için de ihaleye çıkıldı.