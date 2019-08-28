Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Melih Gökçek'e soruşturma

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafriyat döküm bedellerinin başka kaynaklara aktarılması ve kamunun zararı uğratılması nedeniyle soruşturma başlattı. Kamuyu zarara uğrattığı belirtilen yetkililer ile gerçek ve tüzel kişiler hakkında Büyükşehir Belediyesi müfettişleri tarafından inceleme sürdürülüyor.

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de aralarında bulunduğu sorumlular hakkında yasal sürecin başlatılacağını ifade eden belediye kaynakları, yapılan sözleşmeler sonucunda hafriyat işinin Osmanlıspor’a verilmesinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin milyonlarca lira zarara uğradığını belirtti.

Edinilen bilgiye göre hafriyat döküm işinin Temmuz 2014 tarihinde Meclis kararı ile Belediye şirketlerinden ANFA’ya aylık 30 bin TL’ye (yıllık 360 bin TL) verildiği, ANFA’nın ise bu işi Osmanlıspor’a aylık 100 Bin TL’ye (yıllık 1.200.000 TL) sözleşme yaparak verdiği ortaya çıktı.