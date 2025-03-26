Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden miniklere ücretsiz trafik eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti’nde Başkentli miniklere ücretsiz olarak düzenlediği trafik eğitimleri başlıyor. Ana sınıfı ile ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine akülü arabalarla hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleşecek eğitimlere katılmak isteyen okullar, https://cocuktrafik.ankara.bel.tr adresi üzerinden randevu alabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Başkentli minik öğrencilere yönelik Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti’nde düzenlediği ücretsiz trafik eğitimleri başlıyor. 7 Nisan-20 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan eğitimlere ana sınıfı ile ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencileri katılabilecek. RANDEVULAR ONLİNE OLARAK ALINACAK ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü, eğitimleri çocukların eğlenerek ve kolayca anlayabilecekleri seviyede, hem teorik hem de akülü arabalarla uygulamalı olarak ücretsiz verecek. 7 Nisan 2025’te ilk ders zilinin çalacağı trafik eğitimleri için randevu almak ve detaylı bilgi edinmek isteyen okullar, https://cocuktrafik.ankara. bel.tr adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.