Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden minikleri sevindiren destek

Toplumun her kesiminde farklı kültürlerin yaşatılması, ötekileştirmeden, sosyal, kültürel ve eğitsel alanda sosyal bütünleşmenin sağlanması amacıyla projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, “Roman Toplulukları Destekleme Programı” çerçevesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sağlıyor.

285 ÖĞRENCİYE BOT, KABAN, ÇANTA (KIRTASİYE) YARDIMI…

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın koordinasyonu ve desteğiyle Altındağ bölgesinde ihtiyaç sahibi çocukların yoğun olduğu okullarda giysi ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Yenihayat İlkokulu ile Seymenler Ortaokulu’nda toplam 285 ihtiyaç sahibi öğrenciye de bot, kaban ve çanta (kırtasiye) yardımı yaptıklarını ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Aslı Kuzulu, “Roman Derneklerimizin ziyareti sırasında Roman çocuklarımızla tanıştık, Roman Derneklerini yakından tanıma fırsatı bulduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın liderliğinde sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bot, mont ve kırtasiye yardımı yapıyoruz” dedi.