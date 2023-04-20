Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Modern Pentatlon Dünya Kupası'na destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun koordinasyonunda gerçekleştirilen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası’na lojistik destek sağladı. Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen müsabakalarda 32 ülkeden 154 sporcu 2 gün boyunca dereceye girmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun koordinasyonunda gerçekleştirilen UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası’na lojistik destek sağladı.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONA ABB DESTEĞİ

Ankara Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde başlayan UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası’na, 32 ülkeden dünyanın önde gelen 76 kadın, 78 erkek olmak üzere toplam 154 pentatlon sporcusu, 5 farklı spor dalında düzenlenen müsabakalara katıldı.

Önemli bir spor organizasyonu düzenlendiğini belirten ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Burak Özgül, “2024 Paris Olimpiyatları öncesinde ilimiz önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 32 ülkeden 154 sporcunun katıldığı organizasyona katkı sağladık. Ankara’da yapılan ulusal ve uluslar arası organizasyonlara destek ve katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Başkentte Binicilik, Eskrim, Yüzme, Koşu ve Atış branşlarında kıyasıya mücadele eden sporculardan dereceye girenler madalya ile ödüllendirildi. 2 gün süren müsabakalar Karışık Bayrak Yarışı ile son buldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Serhat Aydın’da ABB sağlanan lojistik teşekkür ederek şunları söyledi:

“Dünya kupası 2’nci ayak yarışını yaptık. Dünyanın en zorlu müsabakalarından biri… Modern pentatlon 5 disiplinden oluşan bir branş... Organizasyonumuzu Ankara Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirirken Büyükşehir Belediyemizin de çok büyük yardımları oldu bize. Ankara Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz.”