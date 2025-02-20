Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere ''sıcak'' destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencileri Kızılay 100. Yıl, Sıhhiye ve Gazi Mahallesi’nde kurulan ‘Gençlik Sofraları’nda ağırlamaya devam ediyor. Hafta içi her gün 17.00-20.00 saatleri arasında toplam 3 noktada hizmet veren Gençlik Sofraları, bugüne kadar 12 bin öğrenciye 4 çeşit ücretsiz sıcak yemek ulaştırdı.

‘Öğrenci dostu Başkent’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi; Başkentli öğrencilere Gençlik Sofraları aracılığıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Kızılay 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi, Genç Akademi Sıhhiye ve Gazi Mahallesi’ne gibi üniversitelilerin yoğun olarak bulunduğu 3 noktada hayata geçirilen uygulama ile öğrenciler, 4 çeşit sıcak yemeğe, hafta içi her gün 17.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Öğrencilerin sıcak ev yemeği özlemini gideren uygulamada ise yemekler; ABB iştiraklerinden BelPa AŞ’nin mutfağında hijyenik şartlarda ve gıda mühendislerinin kontrolünde hazırlanıyor.

12 BİN ÖĞRENCİYE 50 BİN ADET SICAK YEMEK ULAŞTI

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, günlük 1000 gence hizmet verdiği Gençlik Sofraları’nın gördüğü yoğun ilginin ardından kapasitesini 2000 öğrenciye çıkardı.

Uygulama kapsamında, hizmet verilmeye başlanan ilk günden itibaren 50 bin adet sıcak yemek 12 bin öğrenciye ulaştırıldı.

RAMAZAN AYI’NA ÖZEL DÜZENLEME

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle Gençlik Sofraları uygulamasında da düzenlemeye gidildi.

Başkentli öğrenciler; Ramazan Ayı boyunca iftar saatlerinde Kızılay 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi, Genç Akademi Sıhhiye ve Gazi Mahallesi’ndeki 3 merkezde, sahur saatinde ise Kızılay 100. Yıl Gençlik Sofrası’nda dört çeşit sıcak yemeğe ulaşabilecek.

AMAÇ: EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI VE ÖĞRENCİLERİN YÜZÜNÜN GÜLMESİ

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Şube Müdürü Esin Mızrak, “Mansur Başkan’ımızın ‘Üniversite Ankara’da okunur’ çağrısı doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrencilerin yüzünün gülmesi amacıyla 3 noktada açıldığı günden itibaren 12 bin öğrencimize 50 bin adet sıcak yemek hizmeti verdik. Bu kapsamda hafta içi her akşam 17.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz 4 çeşit akşam yemeği vermeye devam etmekteyiz. Ramazan ayının gelmesiyle de uygulamada bir düzenlemeye gittik. İftar saatlerinde 3 noktada sahur saatinde ise Kızılay 100. Yıl Gençlik Sofrasında öğrencilerimizin hizmetinde olacağız” dedi.

Mızrak, günlük 1000 olan öğrenci yemek kapasitesini de yoğun taleplerin ardından artırdıklarını ifade etti.

“ÖZELLİKLE BÜTÇESİ OLMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÇOK GÜZEL”

Gazi Mahallesi Gençlik Sofrası (Emniyet Mah. Silahtar Cad. No:36 Yenimahalle), Sıhhiye Gençlik Sofrası (Sıhhiye Çok Katlı Otopark 1. kat) ve 100. Yıl Gençlik Sofrası’na (İzmir 2 Cad. Kızılay) gelerek ücretsiz sıcak yemek hizmetinden yararlanan öğrenciler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Mert Akdikmen: “Bu uygulama çok güzel olmuş. Kütüphaneye geldiğim zaman öğünümü desteklemek açısından güzel düşünce olmuş. Öğrencilere ekonomik yönden çok katkı sağlıyor. Yemekler çok lezzetli. Her gün grup halinde geliyoruz. Yemekler oldukça doyurucu ve güzel. Dışarıda bu ölçüde yiyeceğimiz yemeğe daha yüksek bir meblağ ödeyecektik ama Mansur Başkan öğrencileri düşünüp böyle güzel bir hizmet sunmuş teşekkür ediyoruz.”

-Emircan Kuzu: “Gayet güzel bir hizmet. Özellikle bütçesi olmayan öğrenciler için çok güzel. Burada her gün akşam yemek yiyorum. Yemek kalitesi üniversite yemeklerinden bile daha güzel. Dışarıda sadece çorba bile 120 TL. Büyükşehir gerçekten öğrenciler için çalışıyor.”

-Eliz Alsan: “Sürekli burada yiyoruz Yemekler çok güzel, aşçının yemekleri lezzetli. Şuan bir dürüm bile 200 TL. Karşılaştırma yapılamayacak kadar fiyatlar fazla. Yemek kalitesi güzel olabildiğince burada yemeğe çalışıyoruz Teşekkürler.”

-Ali Yahya Akkurt: “Sevmediğim yemekler bile olsa da tadını severek ve doyarak yiyorum. Burada ücretsiz bir şekilde yemeğe ulaşabiliyoruz. En azından karnımız doyuyor ve bütçemize katkısı oluyor.”