Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öncesi ve sonrası sergisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, yıllardır atıl veya bakımsız durumdayken kente kazandırılan ve kent genelinde yapılan çalışmaların anlatıldığı sergiyi Kızılay Metro İstasyonu’nda Başkentlilerle buluşturmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, hayata geçirilen projelerin ve 2019 yılından bu yana yapılanların vatandaşlara şeffaf bir şekilde anlatılması amacıyla yeni bir projeye daha imza attı.

Yıllardır atıl veya bakımsız durumdayken kente kazandırılan mekânların yanı sıra kent genelinde yapılan çalışmaların anlatıldığı ‘Öncesi-Sonrası Sergisi’ Kızılay Metro İstasyonu’nda Başkentlilerle buluşmaya başladı.

ÇUBUK-1 BARAJI’NDAN ANKARA KALESİ’NE KADAR PEK ÇOK ÇALIŞMA ANLATILIYOR

Sergide; Cumhuriyet Döneminin ilk barajı olan ve tepeden tırnağa restore edilerek çevre düzenlemesi yapılan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’ndan Atatürk Çocukları Parkı’na Hasköy Köprülü Kavşak’tan İstasyon Caddesi’ne kadar toplam 19 çalışmanın öncesi ve sonrası hâli anlatılıyor.

Başkentin asli ihtiyaçları için çalışmaya ve şeffaf belediyecilik uygulamalarına bundan sonra da devam edeceklerini ifade eden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Koordinatör Yardımcısı Gamze Özbaş, şunları kaydetti:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan yıllarca atıl veya bakımsız kalmış mekânları kentimize kazandırırken bir yandan da yıllarca ihmal edilen çalışmaları hayata geçiriyoruz. İşte bu sergimizde, Ata’mızın emaneti Çubuk 1 Barajı’ndan Ankara Kalesi İç Kale’ye, Balık Hali’nden, yeni otobüslere kadar birçok çalışmanın öncesi ve sonrası durumlarını halkımızla paylaşıyoruz. Kentimizin asli ihtiyaçları için çalışmaya ve şeffaf belediyecilik uygulamalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz.”

25 AĞUSTOS’A KADAR GÖRÜLEBİLECEK

Başkentte hayata geçirilen çalışmaların maliyetleriyle beraber şeffaf bir şekilde paylaşıldığı ‘Öncesi-Sonrası Sergisi’ 25 Ağustos 2023 tarihine kadar görülebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını şeffaf bir şekilde halkla paylaşmasından memnun olduklarını belirten Başkentliler, şöyle konuştu:

-Mehmet Şahin Duran: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar çok iyi.”

-Erdem Şahin Duran: “Kızılay Metro İstasyonu’ndaki sergiyi çok beğendim. Yapılan çalışmaların öncesi hâliyle ilgili pek fazla bilgim yoktu, bu sayede öğrenmiş oldum.”

-Şakir İlyasoğlu: ‘‘Kızılay Metrosu’nda sergilenen bu çalışmayı son derece isabetli buluyorum. Sergiyi de gezdim, tek tek inceledim ve beğendim. Mansur Bey’in çalışmalarını da olumlu buluyorum.”