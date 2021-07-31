Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden orman yangınları için yardım seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için bütün birimlerini seferber etti.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN ORMAN YANGINLARI İÇİN YARDIM SEFERBERLİĞİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınlara müdahale etmek ve yaraları sarmak için bütün birimlerini seferber etti. Ankara İtfaiyesi çok sayıda araç ve personelini yangın çıkan bölgelere sevk ederken, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da 9 bin koliden oluşan 6 tır temel gıda yardımını Adana ve Muğla’ya gönderdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “Türkiye’ye Nefes Ol” kampanyasına vatandaşlar yoğun katılım gösterirken, şu ana kadar kampanyada 1 milyon 637 bin TL’lik fidan bağışı yapıldı.

Başkent Ankara, Türkiye’nin birçok noktasında çıkan yangınlar için tek yürek oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangınlara müdahale etmek ve yangından zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından başlatılan “Türkiye’ye Nefes Ol” kampanyası kısa süre içinde katılım rekoru kırdı.

ANKARA İTFAİYESİ YANGIN BÖLGESİNDE

Mersin ve Antalya’da meydana gelen yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine destek vermek için Ankara İtfaiyesi hazırlıklarını tamamlayarak yangın alanlarına ulaştı.

Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı; son giden takviye ekibiyle birlikte Antalya ve Mersin’e toplamda 16 araç ve 37 personelini görevlendirdi. Yangını söndürmek için destek veren ekiplerin 7/24 çalıştığı bilgisini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak iki gündür araçlarımız ve mesai arkadaşlarımızla Antalya ve Mersin’deki yangın söndürme çalışmalarına destek oluyoruz. Yangınla mücadele eden tüm ekiplere ve bölgedeki mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum” dedi.

“TÜRKİYE’YE NEFES OL” KAMPANYASI ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Tüm birimleri ile yangın bölgesine destek için seferber olan Büyükşehir Belediyesi, birçok noktada çıkan yangınlarda zarar gören ağaçların yerine dikilmek üzere internet üzerinden dünyanın her yerinden katılımın sağlanabileceği bir ağaç kampanyası düzenledi.

Yanan ormanların yeniden yeşillenmesi için bir kampanya başlattıklarını duyuran Yavaş, devam eden “Yeşilin Başkenti” projesi üzerinden “Türkiye’ye Nefes Ol” adıyla yeni bir kampanya başlattı. Kampanyaya 24 saat içerisinde 1 milyon 637 bin TL’lik fidan bağışı yapılırken, Yavaş kampanyaya destek olan vatandaşlara şu sözlerle teşekkür etti:

“Her bir mesajınızı duyguyla okuyorum. Bilmenizi isterim ki bize olan güveniniz her şeye bedel. Daima bu inanca layık kalacağız. Ağaçlandırma kampanyamıza verdiğiniz tüm destekler için sonsuz teşekkür ederim. Dayanışmayla iyileşeceğiz.”

6 TIR GIDA KOLİSİ ADANA VE MUĞLA’YA GÖNDERİLDİ



Yangın bölgelerinden gelen talepler doğrultusunda yaraları sarmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırladığı gıda yardımlarını da yangın bölgelerine ulaştırmaya başladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ilk etapta 9 bin koliden oluşan 6 tırlık temel gıda malzemelerini Adana ve Muğla’ya gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi Türkiye genelinde yaşanan yangın olayları nedeniyle hafta sonu Başkent’te düzenlenen tüm kültür ve sanat etkinliklerini de ileri bir tarihe erteledi.