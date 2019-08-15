  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 15 Ağustos 2019 16:50

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sağlıklı kent uygulamaları

Toplum sağlığını gözeten Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat etmesi için EGO otobüslerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yürütüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sağlıklı kent uygulamaları
A+ A-

         Başkentlilerin sağlıklı koşullarda ulaşmalarını sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, her gün yaklaşık 800 bin yolcunun kullandığı EGO otobüslerinde temizliğe özen gösteriyor.

 ÖNCE HİJYEN

         Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilaçlama çalışmaları otobüslerin servis dışına çıktığı gece saatlerinde titizlikle yürütülüyor.

         EGO otobüslerinin iç kısmındaki yolcu koltukları başta olmak üzere koltukların arka-alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları dip köşe ilaçlanarak, salgın hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı dezenfekte ediliyor.

         ATP bakteri ölçüm cihazı ile kontrol edilen otobüsler, tespit edilen olumsuz değerler sıfırlanana kadar ilaçlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen kokusuz ürünlerle yapılan ilaçlama çalışmaları düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

         Sağlıklı kent uygulamaları kapsamında ilaçlama çalışmalarının yanı sıra toplu taşıma araçlarında temizlik ve yıkama çalışmaları da sürdürülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM