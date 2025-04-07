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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tarıma büyük destek: Çubuk'a modern ürün işleme tesisi yapılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tarıma büyük destek: Çubuk'a modern ürün işleme tesisi yapılıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticileri desteklemek ve kentin tarımsal gücünü artırmak amacıyla Çubuk ilçesi Yazır Mahallesi’nde modern bir “Ürün İşleme Tesisi” kuruyor.

Ankara’da tarımsal üretimi destekleyen yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ekonomik olarak güçlenmesine ve yerel üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Çubuk ilçesi Yazır Mahallesi’nde kurulacak Ürün İşleme Tesisi, tarım ürünlerinin işlenmesini ve sevkiyat süreçlerinin daha verimli hale getirilmesini sağlayacak.

4 BİN METREKARELİK İNŞAAT ALANI

Proje kapsamında 3 bin 300 metrekare ürün işleme tesisi, 330 metrekare idari bina, 360 metrekare selektör tesisi ve güvenlik kulübesi inşa ediliyor. Tesisler, modern teknolojilerle donatılarak tarım ürünlerinin işlenmesinde yüksek verimlilik sağlayacak. İdari bina, tesisin yönetimini ve organizasyonunu daha etkin bir şekilde yürütmek için kullanılacak. Selektör tesisi ise ürünlerin kalite kontrolü ve sınıflandırılması için hizmet verecek.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Ankara'da tarım sektörünün gelişimine önemli bir katkı sağlaması beklenen proje hakkında bilgi veren Etüt ve Projeler Başkanlığı Proje Kontrolörü Alptekin Demirci şunları söyledi:

“Ankara Çubuk ilçesi Yazır Mahallesi Ürün İşleme Tesisi çalışmalarımız son hızıyla devam etmektedir. Tesisimizde, Ankara’da üretilen tarımsal ürünlerin alınması, depolanması, işlenmesi amaçlanmaktadır. Ürün işleme tesisimizde iki bölüm bulunmaktadır; ürün teslim alanı ve ürün depolama alanı. Depolama alanımızda 12 tane soğuk hava deposu olmakla birlikte farklı ürünler için ayrı depolama alanları bulunmaktadır. Selektör binamızda ise Ankara’da üretilen arpa, buğday gibi ürünlerin sınıflandırılması yapılarak boyutlarına göre ayrımı yapılacak.”

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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