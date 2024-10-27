Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ''T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli''

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü için özel olarak tasarlanan “T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli Dijital Deneyim Alanı”nın açılışını gerçekleştiren Mansur Yavaş, Atatürk’ün izinden giderek ülke bütünlüğünün bozulmasına izin veremeyeceklerini vurgulayarak “Aynı kararlılıkla Cumhuriyet’imize sahip çıkıyor ve tekrar ediyoruz; yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyet ve ‘Ne Mutlu Türküm Diyene!” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısının ardından konser ve eğlence içerikli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinin iptal edildiğini duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 101’inci yaşına özel hazırlanan programlarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ulus Gençlik Parkı’nda 101’inci yıla özel olarak tasarlanan yapay zeka destekli “T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli Dijital Deneyim Alanı”nın açılışını gerçekleştirdi.

“CUMHURİYETİMİZİN HİKAYESİ, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HEPİMİZİN ORTAK HİKAYESİDİR”

Başkentin simge mekanlarından biri olan Gençlik Parkı’na kurulan ve “T” ve “C” şeklindeki dijital deneyim tünelinin açılışında önemli açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, “Cumhuriyet’in hikayesi, geçmişten günümüze hepimizin hikayesidir” diyerek sözlerine başladı.

Cumhuriyet’in hikayesinin her satırında vatan aşkı ve bağımsızlık uğruna ödenen acı bedeller olduğunu vurgulayan Yavaş, “Anadolu’ya ilk girdiğimiz 1071’den 1453’e, 1453’ten 29 Ekim 1923’e, 1923’ten bugüne nesiller boyunca ödediğimiz bedellerin, yapılan fedakarlıkların ve el ele vererek çelikten iplerle ördüğümüz bağlarımızın, ortak acılarımızın, gözyaşlarımızın, zaferlerimizin ve başarılarımızın hikayesidir. Bu hikayenin her satırında vatan aşkı ve bağımsızlık uğruna ödenen acı bedeller var. Bu topraklar bağımsızlık uğruna nice erleri, Onbeşlileri, 57. Alayı ve nice şehitleri bağrına bastı ve basmaya devam ediyor” diye konuştu.

Tünelin hazırlanış sürecinde, ülke uğruna can veren kahramanlardan ilham aldıklarını kaydeden Yavaş, “Atatürk ve silah arkadaşlarının, Nene Hatun’un, Şerife Bacı’nın, Kara Fatma’nın ve terör karşısında ülkeyi böldürmemek için canlarını veren şehitlerimizin kahramanlık hikayeleri bize güç veriyor, şeref veriyor. Unutmayacağız!” dedi.

“İLELEBET BERABER YAŞAMA AZMİNDEYİZ”

“Anadolu’nun işgal edilmesine karşı yürütülen Milli Kurtuluş Savaşı ile yedi düvele karşı tek yürek olup savaştık ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk” sözleriyle konuşmasını sürdüren Mansur Yavaş, 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Milleti’ne emanet edildiğine ve bu milletin, kökeni ne olursa olsun, tüm vatandaşları kapsadığına vurgu yaptı. Yavaş, “Bizler de aynı inançtayız, bin yıldır kardeşçe birlikte yaşadığımız bu ülkede aynı inançla, ortak kültürel değerlerimizle ilelebet beraber yaşama azmindeyiz. Bunu sabote edecek, ülke bütünlüğünü hedef alan herkesin ve her türlü planın karşısındayız. Ortak yaşam irademiz tamdır” dedi.

“ASLA VE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Son günlerde yaşananlara dikkat çeken Yavaş, Cumhuriyet öncesi işgallere benzer şekilde sonu belki de toprak taleplerine kadar gidecek ve ülkenin bölünmesi sonucuna götüren gelişmeler olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

“Yakın zamanda çeşitli ağızlardan Anayasa’nın ilk dört maddesini hedef alan açıklamalara şahit olduk. Ayrıca ulus devletin yerine küçük küçük devletçikler oluşturma planları var. Bizler de Atatürk’ün Cumhuriyeti ve ülkeyi emanet ettiği nesiller olarak, ülkemizin sınırlarının başka devletler tarafından çizilmesine, bütünlüğümüze uzanan ellere karşı, aynı milli mücadelede olduğu gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giderek asla ve asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Aynı kararlılıkla Cumhuriyetimize sahip çıkıyor ve tekrar ediyoruz; yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyet ve ‘Ne Mutlu Türküm Diyene!”

DENEYİM TÜNELİNİ ZİYARET İÇİN SON GÜN: 29 EKİM

Açılış konuşmasının ardından “T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli”ni gezen Mansur Yavaş, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye’de ilk kez yapay zeka destekli bir deneyim alanı olarak hazırlanan “T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli” 29 Ekim tarihine kadar 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. “T” ve “C” harflerinden oluşan LED tünel son teknoloji sistemler ve yapay zeka desteğiyle ziyaretçilerine tarihi anlar yaşatacak.

Ziyaretçiler; Atatürk’ün kendi sesinden gençliğe hitabesini hem izleyip hem de dinleyebilecek, yapay zeka eğitimi almış bir tarih profesöründen de Cumhuriyet tarihi hakkındaki tüm sorularına yanıt alabilecek. Ayrıca Atatürk’ün en bilindik fotoğrafları canlandırılarak, ziyaretçilerin tarihin akışına tanık olması sağlanacak. Ziyaretçiler bazen bir savaş alanında, bazen de tarihi bir evde Cumhuriyet’in kuruluş sürecini adım adım deneyimleyecek.