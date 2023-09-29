Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz YKS ve EKPSS hazırlık kursu

Ankara Büyükşehir Belediyesinin EKPSS VE YKS’ye girecek öğrenciler için yeni eğitim öğretim döneminde ücretsiz hazırlık kursları düzenliyor.

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek kurslara, YKS için sayısal ve eşit ağırlık programlarından mezun olan veya açık lisede eğitim gören öğrenciler, EKPSS için ise ortaöğretim mezunları ya da mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek. Ücretsiz kurslardan yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını şahsen 2-6 Ekim 2023 tarihleri arasında Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Kütüphane Danışmanlığı’na yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘öğrenci dostu’ uygulamalarına devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlatılan ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Ortaöğretim Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) kurs başvuruları 2-6 Ekim 2023 tarihleri arasında Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde başlıyor.

UZMAN EĞİTMENLER 9 BRANŞTA DERS VERECEK

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek ücretsiz YKS kursuna sayısal ve eşit ağırlık programlarından mezun olan veya açık lisede eğitim gören öğrenciler başvurabilecek. Ortaöğretim EKPSS kursuna ise ortaöğretim mezunları ya da mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabiliyor.

Kurslarda uzman eğitmenler tarafından fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, edebiyat, tarih, coğrafya ve Türkçe branşlarında dersler verilecek. YKS kursu 9 Ekim Pazartesi, Ortaöğretim EKPSS kursu ise 13 Ekim Cuma günü başlayacak.

Hazırlık kursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin, Sanatoryum Caddesi No: 273 Keçiören adresinde bulunan Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’ne şahsen başvurmaları gerekiyor.