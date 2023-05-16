Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ulus Hükümet Caddesi'ne yenileme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentin tarihi merkezi Ulus’un sokaklarında yenileme çalışmalarına başladı. Kültür ve Tabiat Daire Başkanlığı Hükümet ve Anafartalar Caddeleri ile Susam ve Çam Sokaklarını kapsayan bir çevre düzenlemesi başlattı. Proje kapsamında; kaldırım taşları, kent mobilyaları, aydınlatmalar ve bitki peyzajı yenilenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Daire Başkanlığının Ulus’ta sürdürdüğü yenileme çalışmaları kapsamında; Hükümet ve Anafartalar Caddeleri ile Susam ve Çam Sokaklarında kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi yapıyor.

YAVAŞ: “ULUS’U ESKİ GÜNLERİNE VE TARİHİNE KAVUŞTURACAĞIZ”

Kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Cumhuriyetimizin emaneti, Başkentimizin tarihi merkezi Ulus’ta Hükümet ve Anafartalar Caddeleri ile Susam ve Çam Sokaklarında yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Ağustos ayı içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz proje ile Ulus’a yeni bir çehre kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yavaş, Anafartalar Çarşısı, Belediye Çarşısı, Ulus İş Hanı, Ankara Kalesi Restorasyon, Ulus Hali Yenileme ve Ulus Meydanı Düzenlemesi gibi projeleri hatırlatarak “Ulus’u eski günlerine ve tarihine kavuşturacağız” dedi.

TARİHİ BÖLGE YEPYENİ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

İhale bedeli 14 milyon 979 bin TL olan Altındağ ilçesi Hükümet Caddesi ve Çevresi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi; Anafartalar Caddesi ile Hükümet Caddesi kesişiminden başlayarak eski Ankara Valiliği Binası ve Hacı Bayram-ı Veli Camisi’ne uzanıyor.

Kaldırım taşları, kent mobilyaları, aydınlatmalar ve bitki peyzajının yenileneceği çalışmaların tamamlanmasının ardından Başkentin tarihi bölgesi yepyeni bir görünüme kavuşacak.

PROJENİN AĞUSTOS’TA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Hükümet ve Anafartalar Caddeleri ile Susam ve Çam Sokakları ve çevresini kapsayan projede çalışmaların başladığını belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Hepimizin bildiği gibi Ulus tarihi kent merkezinde en çok ziyaret edilen lokasyonlardan birisi burası. Ankara’nın manevi önderi Hacı Bayram-ı Veli Türbesi’nin ve camisinin olduğu, Roma Dönemi’nin en önemli eserlerinden Augustus Tapınağı’nın olduğu turistik bir merkez… Ancak bu giriş böylesi bir turistik bölgeye yakışmıyordu. Biz de projemizi hazırladık. Bu proje sadece kaldırım düzenleme projesi değil. Kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi. Ağustos ayı içerisinde bu çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında burası tamamen yenilenmiş ve tarihi yapıya uygun hale gelmiş olacak. Kaldırımlarda özel malzeme seçtik. Kent mobilyalarımız ve aydınlatmalarımız ve bitki peyzajı hepsi özel olarak seçildi” diye konuştu.