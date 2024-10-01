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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine barınma desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine barınma desteği
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine üç farklı konukeviyle çözüm sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nin Metkay, Kurtuluş ve Eserkent Konukevleri, toplamda 2 bin 293 kişilik kapasiteyle öğrencilere güvenli ve konforlu barınma imkânı sunacak. Konukevlerinden faydalanmak isteyen öğrenciler, “https//konukevi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden 1-8 Ekim tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu bir anlayışla okul öncesinden üniversiteye kadar her kademede öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Üniversite için şehir dışından Ankara’ya gelen ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) yurtlarına yerleşemeyen üniversite öğrencileri için, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında da barınma desteği sağlanacak. 

3 FARKLI KONUKEVİ 2 BİN 293 KAPASİTEYLE ÖĞRENCİLERİ AĞIRLAYACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) yapılan yurt başvurusu sonucu herhangi bir yurda yerleşemeyerek açıkta kalan öğrencilere bu yıl da üç farklı konukeviyle hizmet verecek. Öğrencilere güvenli ve konforlu barınma imkânı sunan Metkay Kız Konukevi 200, Kurtuluş Kız Konukevi 93 ve Eserkent Konukevi (Araplar) ise 2000 olmak üzere toplamda 2 bin 293 kişilik kapasiteyle üniversite öğrencilerine ev sahipliği yapacak.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI ÜCRETSİZ FAYDALANACAK

Konukevlerine GSB yurtlarına başvuran ancak yerleşemeyen öğrenciler başvuruda bulunabilecek. Şehit ve gazi çocukları ile sosyal destek alma şartlarını yerine getiren ailelerin çocukları konukevlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. GSB yurtlarına yerleşemeyen ve açıkta kalan diğer öğrenciler için ise belirlenen ücret tarifesi, Metkay ve Kurtuluş Kız Konukevleri için aylık 1.620 TL, Eserkent Konukevi için aylık 1.080 TL şeklinde olacak.

BAŞVURULAR 1-8 EKİM TARİHLERİ ARASINDA

Konukevlerinden yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını “https://www.konukevi.ankara. bel.tr” adresi üzerinden 1-8 Ekim tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular değerlendirildikten sonra gerekli kriterleri taşıyan öğrenciler Büyükşehir Belediyesi’nin Metkay, Kurtuluş ve Eserkent Konukevlerine yerleştirilecek.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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